Nueva caravana en EEUU contra el bloqueo a Cuba

Varias ciudades norteamericanas serán escenario hoy de nuevas caravanas contra el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, iniciativa convocada por el movimiento solidario Puentes de Amor.

Miami, Nueva York y Los Ángeles son algunas de las urbes que acogerán este domingo las acciones para exigir el fin del cerco que Washington impone a la isla caribeña desde hace más de seis décadas.

Según informó el líder de Puentes de Amor, el profesor cubanoamericano Carlos Lazo, desde las 10:30 (hora local) se reunirán las personas de buena voluntad en Coral Gables, Miami, para desde allí salir en autos, bicicletas o a pie para pronunciarse a favor de las familias cubanas.

En Los Ángeles, California, la concentración será en MacArthur Park en el horario de la mañana, mientras que en Nueva York a las 13:00 (hora local) estarán los amigos de Cuba presentes en Central Park, junto a la estatua del Héroe Nacional José Martí.

¡Presidente Biden, cumpla sus promesas! Vamos todos a alzar la voz por los nuestros. Vamos a construir Puentes de Amor, expresó Lazo en sus redes sociales en el llamamiento a la iniciativa que se replicará también en países como Canadá e Italia, entre otros.

El último fin de semana de cada mes se repite la exigencia al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que levante todas las sanciones contra Cuba y elimine el cerco unilateral impuesto por sucesivos gobiernos de la Casa Blanca, ya sean demócratas o republicanos.

De forma paralela a las caravanas habrá un tuitazo con las etiquetas #EliminaElBloqueo #UnblockCuba (desbloquea a Cuba) y #PuentesDeAmor.

Justamente el movimiento con ese nombre es parte de la creciente ola que dentro y fuera del territorio norteamericano pide el fin del bloqueo estadounidense a Cuba y que ambas partes avancen por el camino del entendimiento.

Biden prometió revertir las fallidas políticas hacia Cuba de su antecesor, Donald Trump, pero 18 meses después de su llegada a la mansión ejecutiva apenas hay señales en esa dirección.

El pasado 16 de mayo, la administración demócrata anunció algunas medidas en materia de visas, migración regular, viajes, remesas y ajustes a las regulaciones para transacciones con el sector no estatal que fueron bien recibidas; sin embargo, no tocaron la esencia misma del bloqueo. Las autoridades cubanas expresaron al respecto que se trata de un paso limitado en la dirección correcta, pero que los anuncios no modifican en lo absoluto el bloqueo, ni las medidas principales de asfixia económica tomadas por la administración de Donald Trump (2017-2021).