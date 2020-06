Noticias al litoral o capacitación para el Turismo en Cienfuegos (+Infografía)

Tras el impacto de la Covid-19 en Cuba, las actividades docentes cerraron en el Centro de Capacitación del Turismo de Cienfuegos el 24 de marzo pasado, fecha en la cual había matriculados unos 150 estudiantes distribuidos en siete especialidades de alta demanda.

Hasta ahora no se ha definido por el Ministerio del Turismo (Mintur) en la Isla el día del reinicio escolar de este tipo de institución, aunque sí se prevé en la provincia la culminación de estudios antes de septiembre de aquellos a quienes solo les queda la prueba final para graduarse.

“Eso ocurrirá si se hace la reapertura del sector antes del 15 de julio, porque después de ese momento salen los profesores de vacaciones y no podrán gestionarse tales exámenes (…) La vuelta a la normalidad docente depende de la situación epidemiológica del país (…) El centro no pertenece al sistema nacional de Educación y, por lo tanto, no se rige por un calendario lectivo tradicional”, explicó Gihana Galindo Enríquez, subdelegada del Mintur en Cienfuegos.

A diferencia de otras entidades docentes la del Turismo, esta no cumple funciones de formación, sino de preparación para el empleo. Su misión esencial subyace en capacitar a los trabajadores del sector en especialidades básicas dentro del tránsito por la pirámide ocupacional.

Además de diseñar e impartir cursos de postgrados y preparar para el empleo a los jóvenes, futuros trabajadores del turismo, a través de ocho especialidades básicas en correspondencia con las necesidades de la Oficina Territorial de Empleo.

“En el caso del postgrado y la capacitación a trabajadores, así como la preparación de cuadros y reservas, el centro está listo para ejecutar algunas acciones bajo la modalidad a distancia asistida desde el pasado 1ro.de junio.

“Todas las informaciones, incluso el momento en que se autorice algún cambio, serán publicadas en el perfil de Facebook de la entidad docente, bajo el nombre de Centro de Capacitación del Turismo Cienfuegos, y también se orientará a los estudiantes a través de los colectivos técnicos de cada especialidad. De igual modo se pueden comunicar con la dirección a través del teléfono 43 55 11 61”, agregó Galindo Enríquez.

En el caso de Cienfuegos la institución posee la categoría A, ello autoriza a impartir cursos de postgrado bajos las normas de la Educación Superior. En la actualidad trabajan 21 docentes, de ellos 19 con la categoría docente de profesor principal.

Cuando la provincia retorne a la normalidad se retomarán todas las actividades de preparación para el empleo en el punto donde fueron suspendidas, y a partir de ahí continuarán con los calendarios establecidos.

Estudiantes de la escuela han formado parte de las Brigadas Jóvenes por la Vida, en las cuales realizaron diferentes actividades en beneficio de los sectores vulnerables de la provincia ante el nuevo coronavirus.