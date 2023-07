Nominaciones a los Emmy 2023: Succession, en cabeza con 27 en una edición dominada por HBO

La crónica oscura y cruda de una familia poderosa que se desgarra para tomar el control de un imperio mediático que retrata Succession, de HBO, encabeza la carrera por los premios Emmy 2023, el equivalente televisivo de los Oscar, con 27 nominaciones.

La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión de EEUU ha desvelado este miércoles las nominaciones a los premios Emmy, en una edición con dominio imbatible de la plataforma HBO. La road-movie postapocalíptica The Last of Us y The White Lotus, que sigue las neurosis de los lujosos veraneantes en Sicilia han obtenido respectivamente 24 y 23 nominaciones.

Andor, Better Call Saul, The Crown, Yellowjackets y La casa del dragón completan la lista de nominadas a mejor serie dramática.

Colegio Abbott y Miércoles competirán, por su parte, en la categoría a Mejor Serie de Comedia, junto a producciones como Ted Lasso y Barry.

Dahmer y Obi-Wan Kenobi han recibido una nominación al Emmy a la Mejor Miniserie, junto a títulos como Daisy Jones and the Six, Fleishman está en apuros y Beef.

La lista de nominados en dicha categoría la completan títulos como «Solo asesinatos en el edificio», «The Bear» y «Jury Duty» y la ceremonia, hasta ahora prevista para el 18 de septiembre, está siendo amenazada por la posible huelga del Sindicato de Actores de Hollywood.

Programada para el 18 de septiembre, la 75.ª entrega de los premios Emmy podría posponerse en caso de una huelga de actores en Hollywood.

Pedro Pascal, primer latino nominado a mejor actor en serie dramática desde 1999

El chileno Pedro Pascal, protagonista de The Last of Us, competirá con Kieran Culkin (Succession), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Brian Cox (Succession), Jeremy Strong (Succession) y Jeff Bridges (The Old Man) por el Emmy a Mejor Actor en serie dramática.

Entre los finalistas para este apartado no figuraba un intérprete latino desde que Jimmy Smits fuera seleccionado gracias a su papel de Bobby Simone en NYPD Blue (Policía de Nueva York) en 1999, informa Efe.

Lista de nominados a los Emmy 2023 en las principales categorías

Mejor serie dramática:

Succession

The White Lotus

The Last of Us

Better Call Saul

The Crown

Yellowjackets

La casa del dragón

Andor

Mejor comedia:

Colegio Abbott

Barry

The Bear

Jury Duty

La maravillosa señora Maisel

Solo asesinatos en el edificio

Ted Lasso

Miércoles

Mejor Miniserie:

Beef

Dahmer

Daisy Jones & the Six

Fleishman está en apuros

Obi-Wan Kenobi

Mejor actor protagonista de serie dramática:

Jeff Bridges ( The Old Man)

Brian Cox ( Succession)

Kieran Culkin ( Succession )

) Bob Odenkirk ( Better Call Saul )

) Pedro Pascal ( The Last of Us )

) Jeremy Strong (Succession)

Mejor actriz protagonista de serie dramática:

Sharon Horgan ( Bad Sisters )

) Melanie Lynskey ( Yellowjackets )

) Elisabeth Moss ( El cuento de la criada )

) Bella Ramsey ( The Last of Us )

) Keri Russell ( La diplomática )

) Sarah Snook (Succession)

Mejor actor protagonista de comedia

Bill Hader ( Barry )

) Martin Short ( Solo asesinatos en el edificio )

) Jason Segel ( Shrinking )

) Jason Sudeikis ( Ted Lasso )

) Jeremy Allen White (The Bear)

Mejor actriz protagonista de comedia

Christina Applegate ( Muertos para mí )

) Rachel Brosnahan (La maravillosa señora Maisel )

) Quinta Brunson ( Colegio Abbott )

) Natasha Lyonne ( Poker Face )

) Jenna Ortega (Miércoles)

(Con información El Mundo)

