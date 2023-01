“No siento presión porque disfruto lo que hago”

Casi al finalizar el 2022, Darío Enrique Navarro Riquelme sumó nuevos lauros a su ya impresionante palmarés, para cerrar el año a todo tren y reafirmarse como uno de los más talentosos deportistas cubanos del momento.

El taekwondoca, seleccionado hace unas jornadas como el mejor cienfueguero en deportes individuales en el último período, obtuvo dos títulos en la Copa Nacional Giraldo Córdova Cardín desarrollada en la capital del país.

En su modalidad de Poomsae, Darío se llevó el máximo lauro en el evento Individual Reconocido para Menores de 30 años, con puntuación de 7 mil 100 unidades, la más alta de la competencia. Asimismo, evidenciando su versatilidad, subió a lo más alto del podio en el Dúo Par Mixto Freestyle, donde junto a la santiaguera Esther Melissa Pajan sumó 6 mil 600.

Acerca del año 2022, donde protagonizó excelentes desempeños (oro en el Torneo Abierto de La Habana, oro y bronce en el de Punta Cana, bronce en el Campeonato Panamericano Online de Poomsae y sexto lugar en el XXII Campeonato Panamericano de Taekwondo, efectuado en República Dominicana), el joven opina.

“Pienso que fue un año retador e innovador, porque anteriormente había competido pero de manera online. Ya ahora me tocó hacerlo de forma presencial aunque en honor a la verdad estaba preparado para ello. Simplemente el trabajo que veníamos haciendo desde la base se complementó con los entrenamientos en el equipo nacional y todo salió bien. Fue una pequeña muestra a la Unión Panamericana y al mundo en general de lo que hacemos aquí en Cuba.

“La experiencia competitiva fue bastante sorprendente, y recibí muchas felicitaciones de federativos de muchos países por el buen trabajo realizado y por el gran potencial que existe aquí en la modalidad”.

A pesar de sus 19 años, Darío ya forma parte de la élite mundial del Poomsae, aunque confiesa nos sentirse presionado.

“En mi caso personal no siento ningún tipo de presión, pero es cierto que es extraño y a la vez placentero. Este año llegué a estar entre los diez mejores del mundo por ranking, pero no me presiona. Yo trato de disfrutar cada vez que salgo y demostrar todo lo que he trabajado para alcanzar los logros. Soy consciente de que estoy en un punto clave, pues si difícil es llegar, más lo es mantenerse, y en eso estoy enfocado. Si lo disfrutas y te esfuerzas cada día, las cosas salen naturales y lo ves todo con más satisfacción”.

¿Propósitos en 2023?

“Lograr las clasificaciones a los Juegos Centroamericanos y Panamericanos, y luego ir en busca del metal más preciado, porque hay que ser ambicioso en todo lo que uno se proponga”.