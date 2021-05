No reinicia curso escolar en escuelas del municipio Cienfuegos

Al decir de autoridades de Salud Pública en Cienfuegos la provincia transita por la peor etapa epidemiológica desde que aterrizó la pandemia de la Covid-19 en Cuba, tal realidad obliga a desechar la idea del reinicio del curso escolar 2020-2021 en varias zonas donde la tasa de incidencia del virus aumenta con el paso de los días.

Para la próxima semana permanecerán cerrados 105 centros escolares de la geografía cienfueguera, la mayoría del municipio cabecera. Ello significa que 30 mil 700 estudiantes, de los más de 60 mil de matrícula general en el sector educacional, continuarán bajo la modalidad de estudio a distancia.

“En la ciudad de Cienfuegos no se abrirán sus escuelas. Hubo rumores que el 3 de mayo volvían las rutinas escolares, pero las condiciones epidemiológicas todavía no son favorables (…) Se han multiplicado las iniciativas para llegar a los educandos de una forma u otra, la familia debe confiar en que no se harán evaluaciones sin antes sistematizar los contenidos de manera presencial”, explicó Leonel Meneses Gómez, director provincial de educación en Cienfuegos.

Actualmente 7 mil 137 trabajadores del sector ajustan sus dinámicas laborales al teletrabajo para ello se auxilian del uso de las redes sociales, donde cuelgan actividades docentes y esclarecen dudas a sus alumnos.

Para quienes permanecen en casa se insiste en la visualización de las teleclases por el canal Educativo y la inserción de los padres en los grupos de Telegram y WhatsApp, donde los profesores orientan metodológicamente y comparten hojas de ejercitación.

La semana pasada el Consejo de Defensa Provincial decidió tras un estudio multisectorial reiniciar las clases presenciales en 15 escuelas de la periferia del municipio cabecera, las cuales tenían en común que se ubican en comunidades donde no hay reportes de transmisión autóctona limitada de la Covid-19 y el personal docente no necesitaba medios de transporte para ir a trabajar.

De regreso al aula los estudiantes recibirán una atención especializada, y se harán adaptaciones curriculares que permita un desarrollo eficiente del proceso docente-educativo según el diagnóstico de cada grupo. Cuando ese momento llegue los medios de comunicación masiva harán oficial la noticia.