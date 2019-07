No descansaremos hasta que regresen a salvo a nuestra Patria

El ministro de Salud Pública de Cuba, Dr. José Ángel Portal Miranda, aseguró este viernes en declaraciones a la prensa cubana, que el gobierno cubano no ha cesado ni un momento, en los esfuerzos y gestiones para que regresen a salvo a nuestra patria los médicos cubanos Assel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández, secuestrados el pasado 12 de abril, mientras prestaban servicios de salud en el Condado de Mandera, Kenya.

Portal Miranda recordó que, como parte de las gestiones realizadas, el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha conversado telefónicamente con sus homólogos en Kenya y Somalia, el primer vicepresidente Salvador Valdés Mesa se reunió con el canciller de Kenya e igualmente, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla ha mantenido un diálogo permanente con los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países.

“Por mi parte, he sostenido varias conversaciones y un encuentro personal con la Ministra de Salud de Kenya, en el contexto de la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud, a finales de mayo pasado y de manera sistemática con el jefe de la brigada médica cubana en ese país”, explicó.

Nadie ha solicitado ningún tipo de condición a cambio de la libertad

El ministro cubano dijo que las autoridades kenyanas han asegurado que ambos médicos se encuentran vivos y que se realizan todas las acciones posibles para que regresen a salvo a nuestro país, pero “este es un proceso complejo, que requiere tiempo y la mayor discreción posible, para que las gestiones y acciones que se realizan puedan tener éxito y los médicos puedan regresar sin problemas”.

“Hasta el momento nadie ha solicitado ningún tipo de condición a cambio de la libertad de nuestros médicos, a pesar de algunas informaciones de prensa aparecidas y que luego fueron desmentidas”, aclaró.

El titular cubano de salud destacó que, de igual forma, se ha venido atendiendo sistemáticamente a las familias de ambos médicos en Las Tunas y Villa Clara, que están informadas de las acciones realizadas, que han sido visitadas por él y se les trasladó confianza en la gestión de nuestro gobierno, “que como es costumbre nunca ha dejado abandonado a ninguno de sus hijos”.

Incuestionable el saldo positivo de la colaboración medica cubana

Recordó que tenemos en Kenya una brigada constituida por 101 médicos, de los cuales 32 se encuentra en estos momentos de vacaciones en Cuba, que hay un alto reconocimiento de las autoridades y del pueblo kenyano a la labor humanitaria que realizan nuestros galenos en ese país y que para todos los cubanos sigue siendo un orgullo el principio de solidaridad que nos caracteriza.

“Los médicos cubanos, como regla, trabajan en lugares remotos y de difícil acceso, donde no existe personal médico y no se involucran en los asuntos internos de ningún país. Nuestra colaboración responde a solicitudes expresas de los países receptores y siempre bajo un convenio establecido entre ministerios de salud”, destacó.

Calificó de “incuestionable” el saldo positivo que ha representado la colaboración médica cubana para la vida de millones de personas en decenas de miles de comunidades de África, Asia, América Latina y el Caribe que, “sin esa contribución, habrían afrontado serias dificultades para acceder a los servicios de salud”.

José Ángel Portal Miranda agradeció también la preocupación, el interés y las muestras de solidaridad de nuestro pueblo.

“Mantenemos el seguimiento permanente a este sensible tema, que no tiene antecedentes similares en la historia de la colaboración cubana y no descansaremos hasta que nuestros compatriotas regresen a salvo a nuestra patria”, concluyó.

En contexto:

Cuba está presente hoy en 66 países, con más de 30 000 colaboradores cubanos.

La Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), que arribará este año a su XX Aniversario, concluye este curso escolar con 29 608 médicos graduados de 105 países.

Cuba alcanzará este año la cifra de más de 100 mil médicos activos brindando servicios a nuestro pueblo y a los que lo necesitan en el mundo.

Fuente: MINSAP Cuba.

