No dan tregua: Tornado devasta localidad en Missouri, EEUU

Un tornado que azotó hoy el sureste de Missouri dejó una destrucción generalizada en el condado de Bollinger, mientras se prevé la ocurrencia de otros eventos similares allí, informaron funcionarios de esa localidad de Estados Unidos.

La Patrulla de Caminos del estado envió soldados a la región afectada «donde hay daños extensos en el área de Glenallen», reveló la agencia en un comunicado.

Las autoridades no publicaron un número oficial de fallecidos, pero añadieron en un tuit que “se confirmaron lesiones y muertes”, y alertaron sobre las advertencias vigentes de mal tiempo para la región.

Patrol is on the scene assisting multiple agencies with search and rescue efforts.

Please avoid the area and give first responders room to operate.

