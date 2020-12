Niños y jóvenes en Cienfuegos: derechos conquistados, disfrute cotidiano

Liz, Lía Teresa y José Carlos tienen en común ser jóvenes y niños cienfuegueros que cada día disfrutan plenamente de derechos conquistados en Cuba y que en otras regiones no pasan de ser anhelos.

Desde la Eide Jorge Agostini Villasana, la Escuela Primaria Guerrillero Heroico y la Universidad de Ciencias Médicas, respectivamente, estos muchachos cada día tienen la certeza de que nada les apagará la luz que significa estudiar, aprender, divertirse, saberse protegidos y libres.

Por eso, en jornada en que se recuerda la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ellos no dudan en expresar sus criterios.

Liz Quintero Machado: “Todos tenemos derecho a la vida, a la salud, la educación, el deporte. Principalmente yo, que practico esgrima, un deporte que a nivel internacional es muy caro, aquí lo podemos practicar sin gastar un solo peso; llegamos a una competencia y no tenemos que pagar nada; lo hacemos con amor, con entrega y todo esto es posible porque tenemos una Revolución.

Lía Teresa Torres Marsillán: “(…).Me siento libre de cumplir con todos mis derechos como niña. Tengo derecho a la salud, a participar en actividades, mostrar mi opinión, a jugar, a correr… Yo he aprendido mucho de la historia de Cuba y no me gustaría que volviéramos atrás; por eso estudio mucho, para también ayudar a que nuestro país se mantenga como somos”.

José Carlos Pérez Rodríguez: “La salud en Cuba es un derecho y además, es una de las mejores del mundo. Si volviera a nacer, orgullosamente sería cubano. Estudio la carrera de Medicina, estoy en segundo año y creo que en otros lugar no podría haberlo logrado”.

Esa es la realidad de Liz, Lía Teresa y José Carlos que contrasta con la de otros miles de jóvenes y niños en el mundo que apenas pueden soñar con acceder a servicios de salud, educación, deporte y agua potable.

Cuba seguirá soñado y haciendo para que los derechos humanos sean una realidad cotidiana que se disfrute plenamente.