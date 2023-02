Nikki Haley anuncia su candidatura a la Presidencia de EE.UU. por el Partido Republicano en 2024

Nikki Haley, que entre 2017 y 2018 fue embajadora de EE.UU. ante la ONU, ha anunciado que competirá por la candidatura del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales de 2024. La política reveló sus intenciones en un vídeo publicado este martes en su cuenta oficial de Twitter.

En la grabación, explica que nació en el seno de una familia de inmigrantes indios en Carolina del Sur y subraya que, a pesar de todo lo malo que ocurre en EE.UU., sigue siendo el país más libre y el mejor del mundo.

Get excited! Time for a new generation.

Let’s do this! 👊 🇺🇸 pic.twitter.com/BD5k4WY1CP

— Nikki Haley (@NikkiHaley) February 14, 2023