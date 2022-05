Nancy: nuevo hogar, mirada en un renovado comienzo

A Nancy Magdalys, le impresionó el parque, su tranquilidad, la cercanía de la secundaria básica en la que estudiará el mayor de sus cuatro niños y el confort del que es ya su nuevo hogar.

El apartamento 10 del edificio 54, en la Ciudad Nuclear, es uno de los cuatro inmuebles adquiridos por la Dirección Municipal de la Vivienda en Cienfuegos (DMV) para beneficiar a madres, padres y tutores legales con tres o más hijos de hasta 17 años de edad.

“La situación de mi vivienda no tiene ni explicación: crítica, crítica, crítica. Es un cuarto, sin barbacoa, con una meseta, un bañito y cuatro camitas que tengo allí”, explica la joven de 34 años residente en la avenida 62, entre 25 y 27, en la ciudad cabecera. Una “habitación, con peligro de derrumbe, múltiples filtraciones, piso de cemento en mal estado y deficiente ventilación e iluminación”, según informe de la DMV.

Nancy es una de las más de 800 madres que se incluyen en la política demográfica, a quienes el Gobierno en el territorio les presta atención. “Soy asistenciada; recibo una chequera de 4 mil 780 pesos. También me han entregado avituallamiento, sábanas, toallas, cada vez que el país tiene”, comenta esta ama de casa, quien padece situaciones de salud, al igual que sus pequeños.

A Nancy se le ilumina la mirada cuando habla de su apartamento y quedan atrás la incertidumbre y esa dosis de escepticismo que no pocas veces le invadió. “Bueno, imagínate que cuando a mí me dieron la noticia, ni yo misma me lo creía. Me llamó la jefa del Programa Materno Infantil y yo dije: vamos a ver qué pasa, porque llevo mucho tiempo en esta batalla, hace once años”.

Con el bebé Alexandro Nicolás en brazos, la muchacha inspecciona cada espacio del domicilio que con financiamiento del Estado le otorgaron. “Está en muy buenas condiciones; tiene una sala, dos cuartos, una cocina, un patiecito, su balcón, un baño; estoy encantada”, refiere.

A través del acuerdo 9009 del Consejo de Ministros, la Administración Municipal en Cienfuegos, aprobó la adquisición de las viviendas, programa que beneficia también a madres de Palmira y Cumanayagua. Esa voluntad gubernamental es una de las alternativas para, de manera paulatina, resolver las grandes dificultades de vivienda a las más necesitadas.

“Yo pensé que algún día la iba a tener mi casa, pero no creí que fuera tan rápido. Nunca perdí las esperanzas. No tengo palabras, la verdad, quedé encantada, sobre todo porque el segundo de los niños hizo gran rechazo al lugar donde vivimos. Por lo menos las preocupaciones de ese ambiente aquí no las van a tener”, precisa Nancy Magdalys al referirse al entorno de la Ciudad Nuclear.

Por un precio máximo de 350 mil pesos la legislación establece la compra de las viviendas. Las circunstancias económicas, sobre todo en la capital cienfueguera, condicionan la compra en la zona urbana de la Perla del Sur, por lo que las opciones se hallan alejadas del medio citadino en comunidades como Pepito Tey, Lajitas o la CEN.

Contrario a muchos criterios, incluso de madres favorecidas, Nancy no tiene inconvenientes con el lugar. En ese primer acercamiento a su nueva vivienda, esta cienfueguera agradecida solo piensa en Bárbaro Oneisys, Maikol Hassan, Anthuan y en el chiquitín Alexandro, y el bienestar que ese cambio provocará en ellos.

“Así fuera en el fin del mundo, por tal de mejorar mi vivienda… Yo hace rato escuchaba el comentario sobre esa ayuda y pensé que aquí nunca iba a llegar, pero estaba equivocada. Les diría a otras madres que no se desesperen, todo llega”.