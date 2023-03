Músicas y músicos de Cienfuegos se expanden, un fenómeno interminable

No ha sido un fenómeno privativo de la provincia de Cienfuegos, ni de los tiempos que corren que músicos luego que terminan su formación en determinadas academias del país -otros se lanzan a su suerte antes- se queden en la capital habanera, por la conquista de un posicionamiento, en el que puedan alcanzar la tan ansiada popularidad. De igual forma, creaciones musicales enmarcadas en ámbitos regionales logran trascender por su calidad y estilo interpretativo.

El decurso de la historia cienfueguera ha demostrado que cada vez más logran imponerse en el panorama musical cubano artistas de primer nivel. Desde el siglo XIX y hasta la actualidad, tanto desde la música clásica como desde la popular Cienfuegos ha expandido su arte, nombres como el de Guillermo Tomás, Ana Aguado, Eusebio Delfín, Agustín Sánchez Planas, Joaquinita Torres, la gran Coral del Padre Urtiaga, Guillermo Portabales, Paulina Álvarez, la orquesta Aragón, Benny Moré, Felito Molina, Efraín Loyola, Lázaro García, Alexander Abreu, entre otros, han estampado letras y melodías como lo mejor de la buena música cubana.

Hoy, este fenómeno continúa y se acrecienta. Al irrumpir la timba cubana -en las primeras décadas de los 90 del pasado siglo XX con NG la banda, como agrupación cabecera bajo la dirección del maestro José Luis Cortés-, devino con ella una avalancha de agrupaciones que lograron rápidamente conquistar al público cubano, entre las cuales se encontraba la de Manuel González Hernández, conocido popularmente como Manolín, El médico de la salsa. Fue bautizado con este sobrenombre por el anteriormente mencionado José Luis Cortés, debido a que era un cantante y compositor cubano graduado de la carrera de medicina y que logró en poco tiempo gran popularidad.

Luego de una ausencia prolongada, Manolín regresa a los escenarios cubanos, esta vez lo acompañan 6 músicos cienfuegueros. Entre ellos se encuentra José Alan Pérez Del Valle, baterista que estuvo tocando por más de una década con NG la Banda: “Tocar con Manolín es un sueño de niño hecho realidad, cuando estudiaba en la secundaria, su orquesta era de mis mayores referentes. Hoy verme haciendo esos temas en vivo es una sensación inexplicable y más ver la reacción del público, es algo mágico. Esto es una de las mejores cosas que está pasando en mi carrera”.[1]

De igual manera expresó su sentir el trompetista Deban Alexis Perdomo, el cual plantea que: “Es una experiencia muy grande, un sueño hecho realidad poder revivir aquellos años 90”.[2]Otro de la cuerda de metales, el trombonista Roney García Muñoz también comenta: “Su música ha sido un patrón a seguir para todas las generaciones. Un orgullo aún mayor ser de Cienfuegos y poder representar a mi tierra”.[3]

En los teclados, Luis Miguel Sánchez Nelson recuerda: “Ahora entiendo a mi hermano que era fans de él y siempre me hablaba con mucho embullo. Es de mucha satisfacción para mí ver la alegría de las personas cuando arrancamos a tocar. Es todo un privilegio ser parte de La Medicina”.[4]

Por su parte el trombonista Jorge Félix Becerra Roque expresa: “Su música fue una inspiración desde que estaba en nivel medio que fue cuando lo escuché por primera vez. Tocar trombón en su orquesta junto a otros músicos excelentes es un sueño cumplido”.[5]

No por último menos importante, el sonidista también cienfueguero, Félix Yasniel Águila Sosa comenta: “He sido gran admirador de su música y fue un objetivo desde que empecé en esta profesión estudiar la sonoridad de la timba de los años 90, lo cual me enorgullece formar parte de esta gran orquesta y lograr que no se pierda la sonoridad de la época”.[6]

Solo han transcurrido cuatro meses de que estos cienfuegueros se unieran para formar parte -como cada uno declaró en entrevista concedida a esta autora-, de este gran sueño que comenzó el 26 de noviembre del pasado año. A Manolín le queda ahora cumplir y seguir haciendo realidad el sueño de cada uno de estos perlasureños que aman su música y luchan por conquistar cada corazón del público cubano: “El vínculo con mi pueblo es amor eterno y correspondido, fue a primera vista desde el primer día, con ese amor no ha podido ni el tiempo ni la distancia, es vínculo auténtico. Es para siempre y crecerá aún más con el tiempo. Este es mi país y su gente es mi gente”.[7]

