Mundial Sub23: México por el título, Cuba por el bronce

El equipo de México derrotó 3×2 a Colombia en cerrado duelo en la última jornada de la Súper Ronda y discutirá hoy el título de la Copa del Mundo Sub23 de Béisbol México 2020, mientras Cuba lo hará por el bronce frente a las víctimas del anfitrión.



Los mexicanos anotaron en la misma primera entrada por error del tercera base Jordan Díaz en batazo de Tirso Ornelas, tras base por bolas a Fabricio Macías e imparable de Javier Salazar.

Pero en el tercer capítulo, los colombianos lograron la igualada y la ventaja luego de que Rafael Romero llegara a segunda base por error del jardinero derecho Agustín Ruiz, Gustavo Campero consiguió hit en toque de bola que llevó a Romero, desde donde anotó por imparable de Jordan Díaz, lo cual decretó la salida del abridor mexicano Juan Pablo Tellez.

Sin embargo, Andrés Ángulo recibió con indiscutible al relevista Francisco Villegas para traer al plato a Campero.

Los locales consiguieron la igualada en la cuarta entrada cuando con uno fuera Keven Lamas y Eric Meza conectaron sendos sencillos, Reivaj García bateó elevado a la pradera derecha que aprovechó Lamas para correrse hasta la tercera almohadilla, desde donde anotó en jugada de doble robo retrasada.

En el sexto episodio, Ornelas se convirtió en el héroe del partido al despacharle cuadrangular a Luis de Ávila, quien cargó con la derrota, mientras la victoria correspondió al segundo relevista local Juan Robles.

🇲🇽Tirso Ornelas First Pitch Homer at the bottom of the 6th!!! ⚾ 💣

🇨🇴COL 2-3 MEX🇲🇽 #U23WorldCup @MexicoBeis @PROBEISMX @CONADE pic.twitter.com/dyoA2D1yF2

