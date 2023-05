Mundial de Boxeo: Dos de los cuatro finalistas de Cuba son de Cienfuegos

Actualizado 12/05/23 -1:30 pm

Dos de los cuatro finalistas de Cuba en el Campeonato Mundial de Boxeo, son cienfuegueros: Erislandy Álvarez (60 kg), y Saidel Horta (57) estarán el domingo en la gran final de la cita mundialista del Humo Arena, de Taskent 2023.

El ligero Álvarez impuso orden desde el segmento inicial en la primera sesión de este viernes. Pegó con la solidez necesaria para que el árbitro le contara dos veces de protección al jordano Mohammad Abu-Jajeh y a partir de entonces condujo los hilos del pleito hasta vencer 5-0.

Sin que le importara la superioridad del árabe en alcance y estatura, neutralizó su intento de rebelión en el acto intermedio y encontró la distancia para conectar, castigándole cuando bajaba la guardia.

«No me preocupó no terminar en el primer asalto», aseguró el cienfueguero que se estrena en eventos de este nivel. «En definitiva me permitió sumar preparación para el próximo combate», añadió tras resaltar el estudio realizado junto a sus técnicos.

Agenciarse el cetro dependerá de una disputa dominical de altos quilates ante el francés Sofiane Ouumiha, quien pretende reeditar su dominio de Belgrado 2021 y colecciona una plata olímpica de Río de Janeiro 2016.

El avance del también cienfueguero Saidel no le demandó esfuerzos, pues de última hora el indio Hussam Uddin Mohamed se resintió una lesión en una rodilla y quedó fuera de competencia.

Cuatro finalistas

La cuarteta de aspirantes al oro mundial la completó el supercompleto Fernando Arzola (+92 kg) vencedor 4-1 del azerí Mahammad Abdullayev.

El santiaguero supo trabajar bien desde la larga distancia y ganó sin dificultades los dos primeros asaltos, apelando a su activo jab de izquierda combinado con varios golpes de derecha. Pero perdió el tercero, cuando le aceptó el combate cuerpo a cuerpo al medallista de bronce en la pasada justa de Belgrado 2021.

Antes, el peso mediano Yoenlis Hernández, titular de la versión en la capital serbia, convirtió en un “paseo” su combate con el francés Moreno Fendero, a quien aventajó en todos los ámbitos para merecer el 5-0 decretado por los oficiales.

«Prometí al pueblo de Cuba que cambiaría el color de mi medalla de bronce, y ahora le digo que va a pasar lo mismo con la de plata, porque el domingo voy por el oro», dijo el camagüeyano que ha derrochado progresión aquí.

«Hicimos los análisis sobre el contrario, que es fuerte y siempre busca el intercambio, pero sabíamos que podíamos neutralizarlo exigiéndole a base de rapidez en el golpeo y los movimientos de piernas y tronco», explicó.

El galo quedó minimizado y el antillano buscará retener la faja en choque con el brasileño Wanderlei Pereira, quien fue su víctima hace dos años y ahora acalló la majestuosa Humo Arena al derrotar al local Asadkhuja Muydinkhujaev.

No pasaron

Las noticias negativas se registraron en los libros con los nombres de Yosbany Veitía (54 kg) y Alejandro Claro (48), protagonistas de reveses de diferentes matices.

El espirituano Veitía (54 kg) tuvo buenos primer y segundo actos, pero los jueces vieron mejor al kazajo subtitular universal Makhmud Sabyrkhan, quien cerró a más altura y recibió fallo de 5-0 sobre un hombre que, con su bronce, sumó su cuarta presea en estas lides.

El revés de Claro se decretó desde el chequeo médico, a consecuencia del estado de la cortadura sufrida en su salida inicial. La decisión, favorable para el georgiano Sakhil Alakhverdovi, le hará regresar a Sancti Spíritus con un meritorio bronce. (Resumen con información de Jit y ACN)