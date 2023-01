Multiplicar muchas veces el 14

No pude ser solo el ashé o la guía de las deidades del panteón Yoruba, invocadas siempre en ceremonia religiosa antes de comenzar la molienda. Eso hace su parte. Siento todo el respeto por ello. Pero lo de la Empresa Agroindustrial Azucarera (EAA) 14 de Julio, de esta provincia, va mucho más allá.

El incumplimiento no cabe entre las paredes y el techo del ingenio, ni se levanta jamás como bandera en la chimenea del central. Ese vocablo no existe para el colectivo obrero y no es admitido en el ingenio ni en las plantaciones. Para quienes laboran en esa entidad es una mala palabra desde hace mucho tiempo.

¿Qué tiene el 14 de Julio que se mantiene?

Por razones diversas y ajenas a mi voluntad no he podido ir a esa entidad y dialogar con el ingeniero Amaury Rodríguez Depestre, su director general, o con otros directivos y trabajadores, principalmente con mi amigo José Pérez Sarduy, mecánico del área de generación de vapor en el central y Héroe del Trabajo de la República de Cuba.

Pero la experiencia acumulada durante muchos años en la atención periodística a ese sector me permite afirmar que el primer eslabón propiciador del cumplimiento reiterado del plan de producción de azúcar y el logro de la mayor eficiencia posible, en medio de infinidad de dificultades y carencias materiales, está en el amor que sienten y expresan sus directivos, técnicos y obreros por su empresa, expresado en el compromiso ineludible de estar a la vanguardia en el país, de no quedarse detrás, de no fallar.

Y ese sentimiento no nace de manera espontánea; se forma sobre la base de la unidad, de la presencia de un lenguaje siempre firme, claro y sencillo; de un respeto total a los planteamientos de los trabajadores, la estimulación oportuna, de la atención en todos los sentidos a quienes ejecutan tan complejas y fuertes labores… Nada nace de la nada. El ser humano tiene sentimientos y deben tenerse en cuenta si se quiere fortalecer el imprescindible y comprometedor sentido de pertenencia.

Lo otro es la organización adecuada de la zafra azucarera, hasta en el más mínimo detalle. Ninguna acción debe quedar aislada o al libre albedrío en la planificación. Todo, absolutamente todo, tiene que estar proyectado de principio a fin.

Un aspecto de influencia es que los dirigentes administrativos, políticos y sindicales en una entidad agroindustrial, con grandes plantaciones que se cosechan y un ingenio cuyo equipamiento está bastante obsoleto, no pueden pretender guiar las operaciones en una pizarra, dentro de una oficina climatizada, a través de una ventana o por lo que le cuenten otros. Para “cruzar el río” hay que “mojarse los pantalones”, lo que significa “chocar” con la verdad in situ, donde late el quehacer. Por otro lado, la prepotencia no va con los cañeros y azucareros, porque son personas humildes y les gusta ser escuchados y atendidos. Y eso no sucede en el “14”.

La zafra se decide en la preparación, y de eso están claros todos los que trabajan allí. “Árbol que nace torcido…”, cuesta mucho enderezarlo. Y por supuesto, también decide lo que suceda en su desarrollo. Hay que medir las operaciones día a día, hora a hora, minuto a minuto. Y ajustar a tiempo cuanto sea necesario.

Esos y muchos otros factores hacen de la empresa 14 de Julio un ejemplo para el país. En sus predios se demuestra a cada instante que ¡Si se puede!, pero no como una afirmación devenida muchas veces solo en consigna de la boca para afuera, sino con los pies sobre la tierra y la cabeza en el sitio más alto.

Ojalá el “14” pudiera multiplicarse muchas veces. ¡Cuánto lo agradecería el país y la economía!

Recientemente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, a través de Twitter, afirmó: “Felicidades a los azucareros del “14 de Julio” de Cienfuegos, que no se cansan de cumplir y de ser ejemplo. Así son los imprescindibles”.