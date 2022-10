Mueren cinco personas tras tiroteo en Carolina del Norte

Al menos cinco personas han fallecido este jueves durante un tiroteo en la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte (EE.UU.), según confirmaron las autoridades.

La alcaldesa Mary-Ann Baldwin precisó en rueda de prensa que entre los fallecidos se encuentra un policía de la urbe, que estaba fuera de servicio cuando ocurrió el incidente.

«Es un día triste y trágico para la ciudad de Raleigh», lamentó la alta funcionaria.

#BREAKING: Multiple people dead including an off-duty cop, multiple others injured, in a shooting in the Hedingham neighborhood of Raleigh, North Carolina.

Raleigh police report an active shooter.

Photos from the area shared with me. pic.twitter.com/J8BdXzIXQu

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) October 13, 2022