Muere a los 90 años el célebre actor escocés Sean Connery

El actor escocés Sean Connery, primero en protagonizar en el cine al espía británico James Bond, falleció a los 90 años de edad, anunció hoy la cadena BBC, que citó a fuentes de la familia.

De acuerdo con el reporte, Connery murió mientras se encontraba en Las Bahamas, después de estar enfermo ‘durante algún tiempo’.

Considerado por la crítica y el público como el mejor agente 007 en esa saga cinematográfica, Connery ganó un Oscar en 1988 por su papel en la película Los Intocables, de Eliot Ness, y varios premios Bafta y Globos de Oro.

Connery se crió casi en la pobreza en los suburbios de Edimburgo y trabajó como pulidor de ataúdes, lechero y salvavidas antes de que su afición al culturismo le ayudara a forjar una carrera actoral. Participó en pequeños papeles en compañías teatral antes de graduarse en cine y televisión.

Fue su papel en una película de duendes de Disney de 1959, Darby O’Gill and the Little People, el que lo ayudó a conseguir el rol de Bond para ganar fama mundial. Tenía 59 años cuando la revista People lo declaró el «hombre vivo más sexy» en 1989.

La jefa del gobierno de Escocia, Nicola Sturgeon aseguró en Twitter sentirse consternada por la muerte de ‘uno los hijos más queridos’ de la nación escocesa.

Tras afirmar que será recordado por su papel como el mejor intérprete de James Bond, Sturgeon apuntó que el actor también desempeñó muchos y variados papeles, y resaltó que siempre fue un ferviente defensor de la independencia de Escocia.

También el exprimer ministro escocés, Alex Salmond, lamentó la muerte de Sean Connery, describiéndolo como «el mejor escocés del mundo, la última de las verdaderas estrellas de Hollywood, el Bond definitivo».

STATEMENT ON SIR SEAN CONNERY FROM ALEX SALMOND “The world’s greatest Scot, the last of the real Hollywood stars, the definitive Bond” #SeanConnery #ScotlandForever pic.twitter.com/s9ZtCRJyz5 — Alex Salmond (@AlexSalmond) October 31, 2020

Distinguido con la orden de Caballero del Imperio Británico por la reina Isabel II en 2000, Connery también participó en filmes icónicos como La caza del octubre rojo, La Roca, y Highlander. (Resumen de agencias)