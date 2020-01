Muere la leyenda del baloncesto Kobe Bryant (+Fotos)

La leyenda del baloncesto Kobe Bryant ha muerto la mañana de este domingo 26 de enero a los 41 años al estrellarse en su helicóptero privado en Calabasas (Los Ángeles, EE.UU.), informan TMZ.

El exdeportista viajaba con otras cuatro personas que también habrían fallecido. Ni su esposa, Vanessa Bryant, ni ninguna de sus cuatro hijas estaban en el helicóptero, según el medio estadounidense. De momento, se desconocen las causas del siniestro aéreo.

Terrible news about Kobe Bryant, dying in a helicopter crash in California, 3 others died in the crash as well. pic.twitter.com/l7CUiPwVZk

— Ernest (@ekavingo) January 26, 2020