Al igual que sucede en el resto del país, en la Perla del Sur se materializan las nuevas modalidades de comercialización dentro del sistema de comercio minorista.

Ya son una realidad las casas comisionistas, las ventas a plazos y de garaje; estas últimas, según lo dispuesto por las administraciones locales.

En opinión de Águedo Madruga Torreria, director comercial del Grupo Empresarial de Comercio (GEC) “se ha venido avanzando, pero no estamos satisfechos porque ha sido lentamente. La mayor respuesta está en el municipio de Cienfuegos”.

EN EL PALO GORDO

Justamente en ese mercado industrial, asentado en el céntrico Bulevar, radica la venta a plazos. Hasta allí pueden llegar las personas naturales interesadas en adquirir los artículos. ¿Qué requisitos deben observar? Pues deben ser ciudadanos cubanos con domicilio permanentemente en el país, residir en la provincia donde se solicite la venta a plazos, tener más de 18 años de edad, capacidad legal y de pago para concertar obligaciones; además de tener ingresos demostrables, fijos y regulares avalados y haber honrado o estar honrando otras deudas contraídas bajo esta forma de venta.

Una visita a “El Palo Gordo” permitió el intercambio con su administradora, Odalis Castellón Díaz. “Desde que comenzamos en noviembre de 2021 materializamos 19 contratos, fundamentalmente para comprar muebles, entre ellos los juegos de sala, hasta ahora de los más demandados. La situación más desfavorable sucedió en diciembre al carecer de esos productos. Ya tengo en mi poder nuevas cartas para atender otras solicitudes”.

Cuadros, juegos de sala y comedor y sillas son los renglones que ahora mismo están a disposición de los clientes. “Todos son de procedencia de productores particulares, con quienes se establecen contratos a través de la Empresa nuestra y del Fondo de Bienes Culturales. Seguimos gestionando para lograr mayor variedad de ofertas”, agrega Odalis. quien se muestra esperanzada con el actual mes de febrero, momento en que se realizan las contrataciones.

Rosa Betarte Zayas, cienfueguera y trabajadora de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado, considera que “es buena la opción, sobre todo para quienes no podemos comprar al contado, aunque un poco cara. Deberían bajar un poco los precios y traer más productos”.

Explica el director comercial del GC de Cienfuegos: “En la misma medida en que se recupere la economía del país se verá mucho más beneficiado este programa, pues actualmente los renglones que se venden son producciones de trabajadores por cuenta propia”.

Tal y como lo prevé la legislación, además de algunas asignaciones otorgadas centralmente a la provincia, debe insistirse en la autogestión para así disponer de otros productos de interés de la población.

VENTAS DE GARAJE

Idania Martell Cabeza es una de los muchos cienfuegueros que hoy protagonizan las ventas de garaje, otra de las modalidades de comercialización implementadas durante 2021.

En su casa, ubicada en la calle de Argüelles, muestra disímiles productos que su familia no utiliza, pero que pueden interesar a los transeúntes.

“Es una posibilidad muy buena, pues podemos tener ingresos a partir de objetos que ya no utilizamos y están en buen estado. Me comuniqué con una amistad que también incursiona, me explicó y decidí hacerlo.

“Comienzo a las nueve de la mañana hasta aproximadamente las cuatro de la tarde; siempre hay quien encuentra algo que le sirve de provecho y le resulta de utilidad”, dice.

Valga apuntar que corresponde a los consejos de la administración municipales (CAM) definir la fecha de realización, plazos y espacios, y que las ventas de garaje se distinguen por no requerir licencia comercial, ni de trabajador por cuenta propia. “Las personas naturales interesadas en vender algunos productos pueden hacerlo observando lo definido”, recuerda Madruga Torreira.

Aunque no se alcanzan resultados sobresalientes, sobre todo en las ventas a plazos, las nuevas modalidades son una realidad en la provincia. Afianzarlas es, entonces, una meta a no perder de vista.