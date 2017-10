MisiÃ³n en Marte: De Palma se atasca en el espacio

Sinceramente, despu茅s que Tim Burton cogi贸 para sus cosas a las pel铆culas de marcianos a trav茅s de su sard贸nica Mars attacks, no pens茅 que los grandes estudios se atrevieran tan pronto a rodar una superproducci贸n relacionada con el planeta rojo, como: Misi贸n a Marte (1999), del invaticinable Brian De Palma.聽

De Palma es como un ni帽o chiquito, nunca sabes con lo que se va a aparecer. Ha hecho lo suyo con unos cuantos g茅neros cl谩sicos del cine. Le faltaba hasta aqu铆 la ciencia-ficci贸n que ahora acomete mediante este filme irregular, de momentos de profunda plasticidad y expresividad visuales, aunque en conjunto machac贸n y con tendencia a ir hacia el fondo como un hombre en el agua con un yunque amarrado.聽

El yunque de Misi贸n a Marte es su primitivismo intelectual; su orfandad de elementos originales de cierta dignidad; esos di谩logos contracinematogr谩ficos que parecen indicar que en Cine no existen otros recursos narrativos para la yuxtaposici贸n de la idea y la imagen, para cambiar de situaci贸n, para dar molde a las figuras. El di谩logo, al respecto, es muy importante, mas no vital ni 煤nico. Las escenas iniciales de la fiesta previa al viaje planetario son desastrosas en este sentido. Parecen parlamentos de una pel铆cula pornogr谩fica, por lo sosos. Por a帽adidura, esta zona inicial es un panal de miel, el gui贸n entristece dem谩s a Gary Sinise, el cosmonauta que no puede ir a Marte de pareja estelar de la nave con su mujer, porque ella enferm贸 de c谩ncer; el compositor Ennio Morricone por detr谩s quiere aguarnos los ojos; el cosmonauta negro casi se echa a llorar porque su amigo, o mejor su 铆dolo blanco, Gary Sinise no llega a la despedida, y entre tanto se pone a hablar con su hijito que est谩 deprimido encaramado en el palomar鈥, en fin.聽 Hay, de contra,聽 tanta parrillada americana cinematogr谩fica en tales secuencias que te parece estar ante un refrito de otros refritos.聽

Llegamos al Cosmos. Y viene lo mejor y lo peor de la pel铆cula. La tormenta de tierra provocada por la fuerza extraterrestre ante la cercan铆a de los intrusos es t茅cnicamente fabulosa. Aquellas escenas de la tierra que se mov铆a en onda en C贸digo, flecha rota o El pacificador son nada en comparaci贸n con lo que los efectos especiales hacen ahora con la arena. Hay que verlo. A causa de esto, mueren algunos cosmonautas, menos el pobre negro que se queda durante much铆simos a帽os vegetando en el invernadero de la nave porque los marcianos lo dejan para que intente desentra帽ar su misterio. Sus neuronas no le dar谩n para tanto -nos plantea abiertamente el relato-, y cuando consiguen llegar all铆 algunos de los astronautas en misi贸n de rescate, dar谩n progresivamente con el enigma. En el despeje tendr谩 gran influencia Sinise, a quien el gui贸n del filme favorece en tiempo en escena y fuerza dram谩tica (De Palma le dio ya un rol preponderante en el subvalorado thriller Ojos de serpiente).聽聽

Desentra帽ado todo, resultar谩 que hace cien millones de a帽os, tras la separaci贸n de los continentes, los marcianos plantaron la Tierra y ellos son nosotros y nosotros somos ellos, aunque los marcianos de De Palma sigan sin parecerse en nada a los terr铆colas y contin煤en semej谩ndose a los marcianos de siempre que tanto nos asustaran en las pel铆culas de los cincuentas, y que en la pel铆cula de Tim Burton carbonizaran la palomita de paz del ej茅rcito americano. Aunque aqu铆 de buenos se pasan, y las muertes del comienzo deben perdon谩rsele porque estaban en plan de inspecci贸n, del mismo modo que los incursores terrestres. Ese marciano gu铆a de museo que pat茅ticamente describe su historia del mundo ante los cosmonautas es antol贸gico por la dualidad en que se enmarca su presencia: secuencias pl谩sticamente superiores, perfecta utilizaci贸n de la luz y el color, sensibilidad en el empleo de los efectos鈥, pero la cara de angustia del anfitri贸n constituye un atentado a la concepci贸n formal de estos bellos momentos.聽聽

Otra de las escenas cumbres del filme es la de la p茅rdida de Tim Robbins en el espacio exterior. A De Palma le queda tan bien como su helic贸ptero detr谩s del tren en el t煤nel del canal de La Mancha en la Misi贸n: Imposible original.聽 En ratos semejantes es cuando demuestra que aunque suela perderse, representa uno de los maestros indiscutibles del cine norteamericano en el manejo de la tensi贸n narrativa. L谩stima que en Misi贸n a Marte solo haya sido a ratos.聽