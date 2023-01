Mis primeros treinta

Hoy domingo 8 de enero cumplo 53 años, de los cuales he permanecido treinta en el periódico 5 de Septiembre. Han sido tres décadas de aprendizaje, entrega, amor, respeto y fidelidad por el medio.

Tuve la posibilidad de vivir/trabajar en el exterior o de quedarme en La Habana en órganos nacionales de primera línea, así como de viajar o dedicarme a otros oficios mucho mejor remunerados que el nuestro. Mas siempre rechacé todo eso. Mi fe y mi pasión profesionales estaban, están y estarán en el periódico de Cienfuegos. Es mi sumun y aspiración, mi The New York Times, mi El País; pero en versión izquierdista.

Estudié Periodismo en la Universidad de La Habana con el objetivo de dedicarme al tema cultural y, específicamente, a ejercer la crítica cinematográfica. Aunque cumplí ese sueño, pronto comprendí que sería reduccionista cobijarlo en exclusivo, no tanto para mi persona como para el medio al cual desde bien temprano comencé a representar de alguna forma.

Recién graduado en 1993, pasé a ser Editor Jefe de 5 de Septiembre, desempeño que, sin dejar de escribir nunca, ocupara hasta 2004 y reiniciara en 2019 hasta la fecha. En total, han constituido 16 de mis treinta años de labor. Otros 18 fueron destinados a las corresponsalías de los periódicos Juventud Rebelde y Granma en la provincia, quehacer este último que realizo desde comienzos de 2011. Todo, de forma paralela, sin abandonar jamás el “5”.

He colaborado además con decenas de medios, cubanos y del exterior, para publicar, en conjunto, a lo largo del referido arco temporal, más de 20 mil trabajos de distintos géneros.

En treinta años, ningún director de 5 de Septiembre ni de cualquier otra cabecera me vetó material alguno. He escrito, con total libertad, de cuanto he querido. Hasta de temas que, a la altura de la madurez conferida por la experiencia, hoy repaso y me hacen preguntar: ¿cómo fue que se me ocurrió eso?

Cuando algunos de quienes combaten ahora en redes sociales eran recién nacidos, ya recibía críticas del enemigo por mis trabajos de corte político en la prensa plana. Me han llamado de todo. He recibido fuego hostil y fuego “amigo”, a veces peor que el otro, por lo injusto y al cual por regla he respondido como el sándalo, que perfuma al hacha que lo hiere. He recibido cariño, agradecimiento y respeto; como también no pocas ingratitudes. Pero, más que gajes del oficio, son rasgos de nuestra especie, pues ocurren lo mismo en el Periodismo que en un salón de operaciones. La vida es ansí, como diría Pío Baroja.

Lo único importante es que el público lector de Cienfuegos, y también de un poco más allá gracias a los múltiples comentarios de Opinión publicados en Juventud Rebelde y de diversos géneros en Granma, me ha respaldado a lo largo del tiempo. Contar con el favor, con la estima del receptor, es algo especial en una profesión semejante; sobre todo cuando uno trabaja para dicho público como principal propósito, y no para esos concursos o premios que detesto, no importa haya recibido unos cuantos.

Saber que lo mismo eres leído y seguido por lectores septuagenarios que por jóvenes estudiantes de carreras de Humanidades en nuestras universidades llena de sano orgullo a cualquiera. Y, además, le define una responsabilidad a la cual no puede fallar.

Ni le puedo fallar al periódico 5 de Septiembre ni a la prensa cubana en general, como tampoco a mi mayor compromiso y pasión: la defensa de la Revolución. En respaldo ambas de la única Cuba posible de dignidad y soberanía, no le puedo fallar igualmente ni a la dirección de mi país ni a la de mi provincia, la cual apoyo y me apoya.

Ojalá Dios permitiese que pudiera estar defendiendo nuestro proyecto, pluma en ristre, otros treinta años. Ello resulta cada día más necesario, en tanto, cual consecuencia de la imparable guerra cultural e ideológica afrontada, varias personas se confunden, presas del marasmo desinformativo al cual estamos sujetos.

Hoy, con la nostalgia de la perspectiva, de lo vivido, ganado y perdido, pienso en los compañeros del periódico que ya no están con nosotros: Castillo Rolo, Reynaldo, Ciriano, Guillermina, Darilys, Andrés. Con todos ellos, como con los vivos y al lado de los cuales transcurre la labor cotidiana hoy día, mantuve una relación fraternal, de cordialidad y reciprocidad, en la misión conjunta de armar cada edición digital o impresa.

Pienso además que, si pudiera retornar a aquel periódico cuyo umbral franqueara en 1993, volvería a hacerlo todo igual, salvo los errores cometidos, que intentaría evitar. También los de la vida.

A través de estas tres décadas, mis fervores y amores permanecieron iguales, tanto en el plano profesional como en el humano. Justo al comenzar en 5 de Septiembre me casé con la compañera de mi vida, siempre a mi lado al paso del tiempo, en todo. Luego vinieron mis dos hijos. Al ya ser fallecidos mis padres, ellos tres y mi hermano representan en la actualidad los ejes de mi círculo íntimo y quienes, también, contribuyen a mi deseo de escribir, de construir periódicos. Estos treinta años no hubieran podido ser, tampoco, sin ninguno de ellos.

Gracias por todo, gracias a todos.