Mipymes en Cienfuegos: ¿viaje a la prosperidad?

En coautoría con Laura Brunet Portela

Desde que el semáforo de la economía cubana dio luz verde a la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), junto a las cooperativas no agropecuarias (CNA), la suma de ambos actores económicos crece por día. A inicios de marzo, el país acumulaba casi 2 mil 270 nuevos negocios, y de ellos, 47 con asiento en Cienfuegos.

Un emprendimiento dedicado al diseño de imagen institucional clasifica entre los cerca de 30 ya constituidos en la región centro sur de Cuba, tras su aprobación por el Ministerio de Economía y Planificación (MEP). Se trata de DINS, mediana empresa con oficinas en el Paseo del Prado de la ciudad de Cienfuegos, que a poco tiempo de irrumpir, cobra impactos en entidades e industrias del territorio.

Ángel Adrián Fuentes Morales, gerente general administrativo y uno de los cuatro socios principales, apunta que DINS surgió de una reconversión. Anteriormente, sus titulares operaban como artistas independientes o al amparo de licencias del trabajo por cuenta propia, muchas veces asociados a empresas comercializadoras.

“Hoy —dijo— asumimos nuestras ramas productivas bajo otros enfoques, pues el patrón de funcionamiento de un negocio privado con personalidad jurídica viabiliza las relaciones contractuales con el sector empresarial, hacia donde estamos dirigidos. Antes padecíamos, incluso, de cierta discriminación, pero ahora, al estar homologados, es otro punto de partida que permite insertarnos en el mercado con mayor fortaleza”.

La concepción de marcas, el desarrollo textil, la producción de muebles y luminarias, el diseño de espacios interiores, unido a las prestaciones web y de audiovisuales, distinguen la amplia gama de servicios de DINS, tangibles en grandes polos productivos de la Perla del Sur como Cementos Cienfuegos, GydeMa, Oleohidráulica y la Empresa Agropecuaria Horquita.

Surina Milanés Fernández, jefa del Departamento de Actores Económicos, en la Dirección Provincial de Economía y Planificación, sostuvo que actualmente la producción de alimentos y las actividades manufactureras (fabricación de materiales de la construcción, madera, plástico, cerámica, pintura, calzado, perfumes, jabones), ocupan a la mayoría de las mipymes que aquí recibieron el visto bueno del MEP. “Estas —afirmó— generarán alrededor de mil 270 nuevos empleos, lo cual resulta significativo, en aras de dinamizar la economía local”.

¿BUEN PROVECHO?

Según expertos, entre las ventajas potenciales de las nuevas formas de gestión está la posibilidad de encadenarse con el sector estatal y generar otros tipos de flujos en la producción de bienes y servicios. Fue esa una de las motivaciones que hallaron los socios de San Francisco, negocio orientado a la elaboración de alimentos y uno de los más de 25 emprendimientos por cuenta propia de Cienfuegos reconvertidos en mipymes.

“Cinco años atrás nos dedicábamos, sobre todo, a hacer galleta dulce, y hoy valoramos la opción de expandirnos. Además de las producciones típicas de panadería, pretendemos elaborar encurtidos, caramelos, y hasta confituras de chocolate, a partir de que ya podemos tener convenios con empresas estatales y no depender, exclusivamente, de las ventas a cuentapropistas en establecimientos del Comercio Interior, donde las ofertas son escasas e inestables”, dijo María Caridad Díaz Rojas, socia de la entidad.

A estos beneficios se adicionan otros en vigor para todos los actores privados de la economía cubana, como la importación y exportación a través de las más de 55 empresas facultadas en el país para llevar a cabo dichas actividades.

“Pese a no ser una política que favorece solo a las mipymes, sí ofrece cierta flexibilidad”, comentó Fuentes Morales. En su opinión, otro elemento llamativo constituye “el acceso a microcréditos en divisas, lo cual es muy viable y provechoso para quienes necesiten realizar determinadas inversiones. Eso, a modo general, marca la diferencia”.

Sin embargo, la importación y exportación de productos, bienes y servicios por medio de entes del sector estatal aparece entre los temas urgidos de revisión —no únicamente por la mediación y los “ruidos” que ello entraña—, a la luz de insatisfacciones que transitan por burocracia, morosidad en los trámites y poca experticia para identificar posibles clientes en el extranjero.

Desde la academia, Silvia Odriozola Guitart, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, reveló a la prensa otros desafíos vinculados con la ampliación de alternativas para la compra de insumos, el diseño de nuevos mecanismos de financiamiento por parte de las instituciones bancarias y el análisis sobre los elevados impuestos establecidos para las mipymes, los cuales —consideró— pueden ser contraproducentes con lo proyectado.

En Cienfuegos, la intención es que los cuentapropistas con más de tres trabajadores contratados se transformen en micro, pequeñas y medianas empresas, o CNA, tal como dicta el marco regulatorio publicado en la Gaceta Oficial No. 94 Ordinaria, del 19 de agosto de 2021. Pero eso, al margen de la labor de captación que llevan a cabo las direcciones municipales y provincial de Trabajo y Seguridad Social, depende también de ensanchar aún más las oportunidades.

LOS QUE VAN DETRÁS

De los 47 actores económicos de Cienfuegos aprobados por el MEP en los últimos cinco meses, solo consta una CNA denominada Perseverancia, la cual presta servicios de construcción en el municipio de Aguada de Pasajeros. Asimismo, es una la mipyme estatal lista para constituirse: Pesas Sur, que nace del taller Pexac, perteneciente a la Empresa de Fabricación y Servicios a Instrumentos de Pesaje.

En el caso de las cooperativas no agropecuarias, Milanés Fernández aclaró que, a diferencia de las mipymes, para ellas no existen límites en el crecimiento, y los socios tienen la obligación de trabajar a la par del resto de los empleados. Otra cuestión importante supone el hecho de que para iniciarse, demandan, al menos, de tres accionistas. No funciona así para las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales pueden ser hasta unipersonales y su desarrollo se circunscribe al rango máximo de 100 ocupados.

Tales requerimientos devienen punta de lanza para las entidades del ámbito empresarial interesadas en convertirse en mipymes, reconoció la funcionaria. Por si fuera poco, “para acceder a la Plataforma de Actores Económicos —el sitio en línea habilitado para tramitar las solicitudes— precisan que los Consejos de Administración Municipales designen un representante de la Oficina de Administración del Patrimonio Local para presentar la petición y fungir, a la vez, como socio”. Por cierto, en Cienfuegos esta figura no ha sido definida.

Otra de las exigencias guarda relación con la solidez económica, lo cual limita a muchos centros de costo y unidades del sector estatal. Solo en 2021, más de 500 empresas cubanas registraron pérdidas. Esto explica, igualmente, la reducida cifra de mipymes estatales surgidas en Cuba, cerca de 50 a inicios del actual mes.

Ahora bien, el abanico de ganancias es bastante amplio y para Pesas Sur —una de las excepciones de la regla— son altas las expectativas, aseguró Nelson Clemente Estrada, jefe del taller Pexac Cienfuegos. “Tendremos personalidad jurídica propia y dejaremos de depender de la empresa. Además, podremos brindar servicios a personas naturales y ampliar nuestro objeto social a los equipos de masa, de medición y enseres menores, incluida la reparación de balanzas y básculas que tanto necesita el país.

“Desde el punto de vista económico, la suma de otras prestaciones nos permitirá abrir nuevos empleos y percibir en los salarios el cumplimiento de los indicadores, algo que no sucedía, pese a honrar siempre nuestros planes. La estructura que asumiremos conllevará a la disminución de los gastos, al aumento de la producción y de la calidad en los servicios, a fin de poder disfrutar de mayores ingresos”, dijo.

Así, la prosperidad asoma en el horizonte de los emergentes actores de la economía cubana, pero en el camino hará falta flexibilizar normas, ajustar políticas, descentralizar procesos, crear vías más expeditas…; todo para que el viaje no se vuelva agotador e infinito.