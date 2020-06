Miguel llevará su “Ángel” de Cienfuegos a Brasil

Sin duda alguna, Miguel Ángel López es hoy uno de los mejores voleibolistas de nuestro país. Con su 1.90 de estatura y 88 kilogramos de peso, el jugador destaca por un impresionante poder de salto, la potencia del ataque y una explosividad extraordinaria.

Así lo demostró el cienfueguero durante tres años en la Liga Argentina, donde acumuló diversos lauros individuales y colectivos.

Ciertamente me fue muy bien en Argentina con los dos equipos en los que milité. Claro, sentí el proceso de maduración como atleta, y cada año resultó superior al anterior. De ello dan fe los premios conseguidos, siempre en ascenso. Las relaciones con el club, los compañeros y los entrenadores han sido excelentes. Incluso, en los tres meses que estuve varado en ese país debido a la pandemia, jamás me sentí abandonado. Al contrario, siempre estuvieron al tanto de todo lo que necesitara, hasta lo más mínimo”.

Como premio a esos resultados, Miguel Ángel es ahora miembro del Sada Cruzeiro, plantel emblemático de la Liga Brasileña.

“Estamos hablando ahora de palabras mayores, y sí, es un gran compromiso. Allí juegan muchísimas figuras de primerísimo nivel, incluidos monarcas mundiales y olímpicos. Además, el ‘Sada Cruzeiro’ es como el ‘Madrid’ o el ‘Barcelona’, o el ‘Industriales’ de acá, un equipo insignia de la Liga. La mentalidad de todos en esa escuadra es ganar, ganar, y ganar. No entienden la palabra derrota. Así que hay que prepararse a tope para emular con esos jugadores”.

Las contrataciones en el exterior, así como el talento existente en la selección cubana, hacen que el cienfueguero augure un prometedor futuro para la escuadra principal de la Isla.

Creo que la consolidación del repunte del voleibol cubano se iba a demostrar este año, pero llegó la Covid-19 para interrumpir muchas cosas. No obstante, el nuevo ciclo dará a conocer un equipo Cuba muy fuerte, mucho más maduro, y con armas suficientes para regresar a la vanguardia de nuestra disciplina. Hoy te lo digo y la vida me dará la razón, ya verás”.

Aunque la pandemia detuvo eventos y postergó sueños, Miguel Ángel ha disfrutado estar entre los suyos.

“Imagínate, desde los nueve años estoy en estos trajines y ya tengo 23. En los últimos cinco prácticamente no he estado aquí en mi casa. Estos han sido días muy bonitos, que me han llenado de nuevas energías”.

La llegada de Miguel Ángel a su nuevo club está pactada para dentro de un mes.

