“Mi sueño es el cetro olímpico”

Quizás algunos se asombraron al ver su nombre en el galardón de Novato del Año en Cienfuegos, como parte de los reconocimientos ya habituales a los mejores atletas y deportes de cada territorio.

Pero los que han seguido de cerca la carrera de Erislandy Álvarez Borges saben que el premio es más que merecido, pues en 2022 el joven púgil protagonizó un desempeño de lujo, y su ascenso fue en verdad meteórico.

Primero asombró a todos con su actuación en el Torneo Nacional de Boxeo por Equipos, donde ganó cada uno de sus combates y resultó pilar fundamental para la ubicación final de Cienfuegos.

Luego de ese anuncio continuó enviando claras señales de su progresión, al agenciarse el título de los 63 kilogramos en el “Playa Girón”, certamen donde también consiguió la distinción de Atleta Más Combativo.

Ya llamado a las filas de la principal escuadra cubana, Erislandy ha podido demostrar su valía en eventos internacionales, y logró sumar metales dorados en el Internacional Batalla de Carabobo, Venezuela, en el Torneo de Harlem, Alemania, y la Copa Presidente, de Kazajastán.

Sobre el año recién finalizado conversamos con el muchacho, que reconoce estar comenzando apenas su carrera.

“En primer lugar agradezco a todos los que han tenido responsabilidad en mi formación. En ella juegan un papel fundamental mis entrenadores de la base, con los que tengo excelentes relaciones. El serio trabajo que siempre se ha realizado aquí en la provincia me ha facilitado las cosas en la selección nacional, donde también estoy aprendiendo mucho con los técnicos”.

¿Esperabas el premio al Novato del Año?

“Para nada. Me tomó totalmente por sorpresa, pues en nuestro territorio hay muchos atletas de gran nivel, talento y resultados. Nunca me pasó por la mente, pero doy a gracias a cada persona que tuvo que ver con la decisión. Eso me compromete a superarme cada día”.

¿Cuáles consideras que son las claves para ese tremendo año que conseguiste?

“Mucho trabajo, entrega a los entrenamientos, disciplina y confianza en que las cosas pueden salir bien. Pero opino que no he conseguido nada aún. Por eso estoy enfocado en seguir adelante, pues mi sueño es conseguir el oro olímpico. Eso sí sería digno de mostrar”.

¿Metas inmediatas?

“Trabajar fuerte para intentar hacer el grado a los Juegos Centroamericanos y Panamericanos. Aunque estoy en los 63 kilos me estoy buscando el puesto en los 60, lo que significa rivalizar con Lázaro Álvarez. Ya hemos combatido y lo respeto muchísimo. Es uno de esos boxeadores que constituyen ejemplos a seguir para nosotros los más jóvenes”.

Durante décadas Cienfuegos contó al menos con una primera figura en la escuadra nacional, aunque en los últimos tiempos no ha sido así, por lo que la provincia busca con ansias ese lugar perdido. ¿Estaremos en presencia del regreso?

“Esa es la idea, y le voy a poner alma y corazón para lograrlo, y luego representar a Cienfuegos lo mejor posible”.