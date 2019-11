México sin condiciones para golpe de Estado, reitera López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió hoy que nadie piense que en México hay condiciones para un golpe de Estado y dijo que por eso habla con claridad.

Respondiendo a una pregunta en su conferencia matutina en el Palacio Nacional sobre declaraciones del general Carlos Gaytán Ochoa -de la jerarquía militar del expresidente Felipe Calderón- exhortó a que no se caiga en esas tentaciones al calificar de imprudentes las declaraciones del militar, aunque dijo tiene derecho a expresar su opinión.

El mandatario calificó de bastante conservadora la frase de Gaytán Ochoa de que “hay una ideología dominante que no mayoritaria” en el gobierno, e insinuó que se estaba analizando la expresión y su relación con la IV Transformación de la vida social en México.

Explicó que los hechos de Culiacán en el operativo para detener a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, sacaron a flote muchas cosas. Imagínense que pedían atrincherarse y sacar a los delincuentes a sangre y fuego, hacer valer la ley con la violencia, que nos faltaron pantalones y eso entendido como una ofensa al ejército.

¿Por qué sale todo esto?, se preguntó. Pues porque hay una nueva política contraria a la de ellos que apostaron a la aniquilación del contrario y fracasaron. Eso no va a volver a suceder y esa mentalidad se estableció en ciertos sectores muy conservadores, autoritarios, acotó.

Añadió que ahora es cambiar eso por el respeto a los derechos humanos por cuidar la vida, un proceso que lleva tiempo.

Afortunadamente la mayoría de la gente nos está respaldando, apoyando e incluyo a los soldados que son pueblo uniformado. Sin embargo, aclaró, se creó ese pensamiento autoritario, reaccionario del periodo neoliberal, por eso esta situación, también dije que no hay nada que temer en cuanto a algún pretendido golpe.

Reiteró que algunos no quieren entender que esto ya cambió, y otros que no se dan cuenta porque siempre hay burbujas; hay analistas políticos, columnistas que no conocen el país y que no hablan con la gente para saber cómo piensan y para entender que se está dando un reacomodo en la sociedad.

Ejemplificó esa afirmación con el criterio de que las redes sociales son otra revolución que impulsa la conciencia; es otro fenómeno social porque antes como no se tenía información nadie opinaba, pero ahora todos opinan, se multiplican las opiniones y cada ciudadano ahora es un medio de comunicación y nadie los puede censurar.