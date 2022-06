México: que esta sea la última cumbre que discuta el bloqueo a Cuba

Llegó el momento del cambio y espero esta sea la última Cumbre que discute el bloqueo a Cuba, esté presente la OEA y excluya a países, clamó hoy el canciller de México, Marcelo Ebrard.

En su esperada intervención ante el plenario de la IX Cumbre en la ciudad californiana de Los Ángeles, el secretario del Exterior mexicano fue conciso y contundente al señalar que 20 de los 32 oradores de igual número de países, condenaron el bloqueo de Estados Unidos y rechazaron la exclusión de la cita a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Dos solamente apoyaron la exclusión y 10 se abstuvieron de hablar del tema, es decir, que la mayoría aplastante de quienes aquí estamos estuvimos a favor de la eliminación del bloqueo y de las exclusiones, y eso hay que tenerlo en cuenta, alertó Ebrard.

Nos oponemos a la exclusión, explicó Ebrard, porque este fue un tema de hace 10 años atrás y sigue siendo un elemento reiterado que no se resuelve, y genera exclusiones, por eso tantos países estamos en contra de esa política, incluido México, y precisamente es el motivo de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no esté aquí.

Nadie tiene el derecho de excluir a otro país por la razón que sea, pues las políticas internas corresponden a cada nación, es su derecho soberano, afirmó.

Con esta reiteración, expresó, también criticamos a la Organización de Estados Americanos (OEA), por su naturaleza retrógrada y su papel vergonzoso en el golpe de Estado en Bolivia al presidente Evo Morales, su intervencionismo electoral cuando nunca vimos preocupada por la pandemia de Covid-19 y la falta de vacunas.

Dijo que en varias de las intervenciones se abordó el tema no solo de la exclusión a Cuba, sino también del principio de no intervención, pero en especial el más sustantivo sobre el cambio de los fundamentos que dieron nacimiento a la OEA y que ya no lo son, se agotaron.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo a nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que debe resolverse de inmediato lo de la OEA y buscar otras formas de organización, y debemos dar algún paso adelante porque si no, en la próxima cumbre será lo mismo que ahora, insistió el canciller mexicano.

Proclamó que ha llegado el momento del cambio por el bien de las américas y de resolver estas diferencias. ¿Cómo es posible que en una cumbre la mayoría exprese su inconformidad con esa actuación y después no pase nada? se preguntó.

Hay que reconocer que estamos en una nueva realidad geopolítica, no es lo mismo lo que hoy sucede como la pandemia, la guerra en Ucrania, la inestabilidad alimentaria y energética, que lo que ocurría en la anterior cumbre, por eso hay que buscar la unidad del continente, exhortó.

Pero para lograrla, dijo, hay que tomar decisiones. De todos los que estamos hoy aquí en junio 29 votamos contra el bloqueo a Cuba, pero ahí sigue y eso ¿qué quiere decir?, que tenemos que resolver ese asunto.

Un bloqueo de esa naturaleza va en contra del derecho internacional y es una violación de los derechos humanos. Hemos votado 28 veces durante 28 años en contra, y no ha pasado nada, sigue allí, pero ya llegó el momento de cambiar eso y crear una nueva relación que se caracterice por la unidad de la que tanto hablamos, finalizó. (Prensa Latina)