Mexicanísimo sarape

Se inspiró el arcoíris en tus colores, como el charro naciste de una leyenda…(…) (1)

Así empieza la canción compuesta por Pepe Guízar que popularizó María de Lourdes. En sus versos el pintor musical de México le canta al sarape, prenda que es todo un símbolo.

El sarape es pieza esencial de las artes populares de México, que revela el país en todo su esplendor. En él lo mestizo reúne y combina tonos con un singular aire festivo. Abunda en los campos cuando hace frío; es prenda masculina usada en un principio para resguardarse de la lluvia. De raíz indígena, la pluralidad del alma mexicana se ocupa de añadirle formas, tejidos, colores y usos. Por eso no resulta extraño verlos cuando engalanan mesas a modo de manteles o tapetes.

Es prenda sugerente y para el visitante trofeo a llevar consigo de regreso al hogar, como si con él atrapase un trozo de la inacabable grandeza mexicana, la misma que inspiró a Bernardo de Balbuena en pleno siglo dieciséis. Tomarlo en las manos, recrear la vista con su colorido y echárselo encima. (…) así te envuelve México, así te sabe México y así se lleva México en la piel. (2)

Sus orígenes se remiten a la tilma o ayate, indumentaria náhuatl de color entero y tejida con hilos de maguey. La colonización española dio lugar más tarde a que la tilma se fusionara con la capa de Valencia lo cual propició cambios en el modo de fabricación.

Los textiles del México prehispánico eran confeccionados con telares de cintura; después llegaron de Europa los telares de pedal que fueron asimilados por los tejedores nativos, en su mayoría mujeres. Con la nueva tecnología se empezó a fabricar ropa indígena e hispana, pero en nuestros días se sigue usando el telar de cintura para la confección exclusiva de vestimentas indígenas, lo que confiere mayor distinción a cada pieza.

Los sarapes tienen forma rectangular, miden dos metros de largo por uno de ancho, y llevan flecos en los extremos. A veces constan de dos piezas cosidas,excepto en el centro, para que quienes los usen introduzcan la cabeza por la abertura, que se denomina bocamanga, a la usanza del poncho suramericano. Los hay enterizos quese ponen por encima de la espalda; otros,sobreuno de los hombros.

En ocasiones los dibujos y colores son de carácter simbólico y reflejan creencias ancestrales. Los colores se aplican con tintes de origen vegetal obtenidos de raíces, flores y semillas; existe también un tinte de origen animal, que se extrae de un insecto denominado “cochinilla”. En cuanto a la materia prima para el tejido, puede ser algodón, lana o ixtle, esta última una fibra proveniente de una variedad de agave.

Da gusto admirarlos, aunque por su variedad parece ser una tarea que no tiene fin. Cada región pone en ellos su sello particular, de modo que no sea lo mismo el de las tierras del sur como Chiapas y Oaxaca, que el de los estados de México y Michoacán, este con poblaciones especializadas como La Piedra y San Juan de las Colchas. Otro tanto sucede con los de Zacatecas y Aguascalientes, pero nadie duda la primacía que tienen los hechos en Saltillo, Coahuila.

(…) Sarape de Saltillo, mantón multicolor, semblanza de mi tierra que yo vuelvo canción. Las rosas te ofrecieron su pálido matiz. Con labios de mujeres hilaste tu carmín. (…)(3)

El sarape resplandece para enseñorearse del paisaje natural como si fuese parte del mismo. Regiones aparte, es uno de los ingredientes de lo mexicano. Y no hay fiesta que al son del mariachi deje de exhibirlo, lo mismo en bailes que ceremonias. De un lado a otro los danzantes se mueven y agitan con ellos, cual soles en amaneceres multiplicados de la naturaleza mexicana.

(…) Es un sol con penacho y sarape veteado que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. (4)

