Meta desarrolla guantes de alta tecnología para tocar el mundo virtual

A comienzos de este año, Meta inició un proyecto de tres partes que explora el futuro de la interacción humano-ordenador. Este martes, la empresa afirmó haber concluido la tercera fase con nuevos resultados sobre uno los retos centrales de la empresa: ¿cómo tocar el mundo virtual?

La investigación sobre robótica blanda y ciencia perceptiva ha presentado varios avances con relación a los guantes hápticos, que buscan generar una experiencia más realista a la hora de interactuar en el metaverso.

En pocas palabras, el prototipo háptico de Meta es un guante cubierto con unas almohadillas de plástico estriadas e hinchables conocidas como ‘actuadores’, y que son unos motores diminutos que se pueden ajustar a la palma de la mano y a los dedos del usuario.

El guante también funciona como mando de realidad virtual. El dorso cuenta con pequeños marcadores blancos que permiten a las cámaras seguir el movimiento de las manos, con ayuda de unos sensores internos que captan cuándo se doblan los dedos.

«¿Cómo tocamos el mundo virtual? Nuestro equipo de Reality Labs está trabajando para crear la tecnología que lo haga posible», escribió el gigante tecnológico en su cuenta de Twitter

How do we touch the virtual world? Our Reality Labs team is working to create the technology to make it possible. Today we shared some progress in researching and developing haptic gloves to bring the sense of touch to the metaverse. Check it out https://t.co/MliVQQdtfs pic.twitter.com/mdOsMwXE5Q

