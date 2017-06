Medicina Rural: y encontró “oro” en Arimao

Por estos días, hace ya un año, Jorge Luis Clara Cruz era un estudiante del sexto año de la carrera de Medicina, se preparaba para rendir su examen estatal, y no imaginaba que estaría ubicado, un tiempo más tarde, en un consultorio rural, responsable de la vida de más de 800 personas. Para fortuna de sus pacientes, llegó en septiembre a Arimao, una localidad de nombre indígena, situada en la ribera izquierda del río homónimo, en el municipio de Cumanayagua.

“Mis expectativas son hacer la especialidad de Cirugía, y espero acceder a ella tras cumplimentar el servicio social por un año en un consultorio de los denominados como de difícil acceso. Pero este tiempo transcurrido acá en Arimao, me ha servido de mucho en la vida profesional, aquí me he enfrentado a múltiples circunstancias que me preparan como profesional.

“Hago una guardia de 24 horas a la semana en el consultorio, típico con horario extendido, y vivo aquí mismo, al lado en la casa. Es como un complejo, que cuenta además con una farmacia dotada de un buen stock de medicamentos naturales, para suplir algunas carencias y porque la gente de estos lugares tiene mucha fe en la medicina natural. En un día normal veo a una veintena de pacientes”,

Nuestra conversación se interrumpe cuando llega un vehículo y entre dos personas bajan a un hombre de mediana edad, adolorido, vestido de overol, que apenas puede caminar. Jorge Luis me hace un gesto con la mano como que espere y él mismo ayuda a colocar al paciente en una camilla. Allí procede de inmediato al reconocimiento. Le toma la presión, lo interroga, lo palpa y cursa instrucciones a su enfermera.

Trascurrido un tiempo reanudamos el diálogo. Por curiosidad inquiero sobre el diagnóstico. Jorge Luis me dice que no hay de qué preocuparse. “Es un cólico nefrítico, se trata de un paciente que conozco, pertenece a mi comunidad y suele tener estas crisis, al parecer un esfuerzo físico movió el cálculo renal. Ya le indicamos medicamento intravenoso, un suero para hidratarlo, y lo dejaremos en observación”.

Y justo se refiere el Dr. a “su comunidad”, porque ya la siente como suya, conoce las problemáticas de salud de cada uno de los pobladores bajo su jurisdicción médica y diría que tendremos aquí a un buen cirujano, por cómo lo vimos actuar.

“La población acá es muy particular, pero me he adaptado bien. ¡No quieras ver cómo trabajo en tiempo de carnavales!; sí, en las fiestas es cuando más intensa se hace la labor del médico y la enfermera, y practico las suturas”. Al parecer el alcoholismo es allí una de las más acuciantes problemáticas de Salud a resolver.

Durante las guardias, el personal es atendido, y se beneficia con las mejoras de las que se han dotado a los consultorios del médico de la familia, con preferencia los de horario extendido, que funcionan como de emergencia, en la estrategia de recuperar la idea fundacional y para la que el Ministerio de Salud Pública ha erogado recursos.

Volvemos con José Luis Clara Cruz, quien ahora atiende a una paciente embarazada. Una rápida despedida, y un “nos vemos”, en el Servicio de Cirugía, porque para el próximo septiembre, otro joven talentoso vendrá hasta Arimao, no a buscar oro en su río, sino a conquistar el corazón de su gente.