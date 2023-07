«Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos»: quién fue Robert Oppenheimer, el arrepentido padre de la bomba atómica

Oppenheimer con su familia: se casó con Katherine «Kitty» Harrison, una bióloga que se unió a él en el Proyecto Y. / Foto: Getty Images

Según Bird y Sherwin, cuando escuchó que su nombre estaba siendo mencionado como líder para este esfuerzo, Oppenheimer comenzó sus propios preparativos. «Estoy cortando todas las conexiones comunistas», le dijo a un amigo en ese momento. «Porque si no lo hago, al gobierno le resultará difícil utilizarme. No quiero que nada interfiera con mi utilidad para la nación».

Einstein diría más tarde: «El problema con Oppenheimer es que ama [algo que] no lo ama: el gobierno de Estados Unidos». Su patriotismo y deseo de complacer claramente jugaron un papel en su reclutamiento.

El general Leslie Groves, líder militar del Distrito de Ingenieros de Manhattan, fue la persona responsable de encontrar un director científico para el proyecto de la bomba. Según una biografía de 2002, Racing for the Bomb , cuando Groves propuso a Oppenheimer como líder científico, se encontró con oposición. El «trasfondo extremadamente liberal» de Oppenheimer era una preocupación.

Pero además de señalar su talento y su conocimiento de la ciencia, Groves también destacó su «ambición desmesurada». El jefe de seguridad del Proyecto Manhattan también notó esto: «Me convencí de que no solo era leal, sino que no permitiría que nada interfiriera con el cumplimiento exitoso de su tarea y, por lo tanto, con su lugar en la historia científica».

En el libro de 1988 The Making of the Atomic Bomb , se cita a Isidor Rabi, un amigo de Oppenheimer, diciendo que pensó que era «un nombramiento muy improbable», pero luego admitió que había sido «un golpe verdaderamente genial por parte del general Groves».

Robert Oppenheimer y el general Leslie Groves examinan los restos de la torre de acero en el sitio de prueba de Trinity. / Foto: Alamy

En Los Álamos, Oppenheimer aplicó sus convicciones interdisciplinarias opuestas. En su autobiografía de 1979, What Little I Remember, el físico nacido en Austria Otto Frisch recordó que Oppenheimer había reclutado no solo a los científicos necesarios, sino también a «un pintor, un filósofo y algunos otros personajes inverosímiles; sintió que una comunidad civilizada sería incompleta sin ellos».

Repensando la energía nuclear

Después de la guerra, la actitud de Oppenheimer pareció cambiar. Describió las armas nucleares como instrumentos «de agresión, de sorpresa y de terror» y la industria armamentística como «obra del diablo». En una reunión en octubre de 1945, le dijo al presidente Harry Truman: «Siento que tengo sangre en las manos». El presidente comentó después: «Le dije que la sangre estaba en mis manos y que dejara que yo me preocupara por eso».

Este intercambio es un eco notable de uno descrito en el amado Bhagavad Gita de Oppenheimer, entre el príncipe Arjuna y el dios Krishna. Arjuna se niega a luchar porque cree que será responsable del asesinato de sus compañeros, pero Krishna le quita la carga: «Vean en mí al asesino activo de estos hombres… Levántense, en la fama, en la victoria, en la intención de alegrías reales ¡Ya están muertos por mí, sé tú el instrumento!

Durante el desarrollo de la bomba, Oppenheimer había usado un argumento similar para calmar sus dudas éticas y las de sus colegas. Les dijo que, como científicos, no eran responsables de las decisiones sobre cómo se debía usar el arma, solo de hacer su trabajo. La sangre, si la hubiera, estaría en manos de los políticos.

Sin embargo, parece que una vez consumados los hechos, la confianza de Oppenheimer en esta postura se vio sacudida. Como relatan Bird y Sherwin, en su papel en la Comisión de Energía Atómica durante el período de posguerra, abogó en contra del desarrollo de más armas, incluida la bomba de hidrógeno más potente, para la que su trabajo había allanado el camino.

Estos esfuerzos dieron como resultado que Oppenheimer fuera investigado por el gobierno de EE.UU. en 1954 y que le quitaran su autorización de seguridad, lo que marcó el final de su participación en el diseño y asesoría de políticas.

La comunidad académica salió en su defensa. Escribiendo para The New Republic en 1955, el filósofo Bertrand Russell comentó que la «investigación mostró que había cometido errores, uno de ellos bastante grave desde el punto de vista de la seguridad. Pero no había evidencia de deslealtad ni de nada que pudiera ser considerado como traición… Los científicos se vieron atrapados en un trágico dilema».

En 1963, el gobierno de EE.UU. le otorgó el Premio Enrico Fermi como un gesto de rehabilitación política, pero no fue hasta 2022, 55 años después de su muerte, que las autoridades anularon su decisión de 1954 de despojarlo de su acreditación y confirmaron la lealtad de Oppenheimer a EE.UU.

A lo largo de las últimas décadas de su vida, Oppenheimer mantuvo expresiones paralelas de orgullo por el logro técnico de la bomba y de culpa por sus efectos. Un tono de resignación también apareció en sus comentarios cuando, más de una vez, dijo que la bomba simplemente había sido inevitable. Pasó los últimos 20 años de su vida como director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton, trabajando junto a Einstein y otros físicos.