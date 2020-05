Mayor coalición sindical de EEUU apoya a Joe Biden

La AFL-CIO, la coalición sindical más grande del Estados Unidos, dio su respaldo a la candidatura presidencial del exvicemandatario demócrata Joe Biden, informa The Washington Post.

El medio indicó que los funcionarios sindicales cimentaron su apoyo al exvicepresidente en una votación de la junta general de la organización, con lo cual se unieron a una larga lista de grupos laborales influyentes que respaldan al virtual nominado del partido azul para los comicios de noviembre próximo.

Richard Trumka, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (del inglés American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations), declaró al periódico que la coalición ‘jugará duro’ en aproximadamente una docena de estados considerados campos de batalla -como Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Florida y Arizona-, donde planean instar a los miembros a votar por Biden.

Esperamos ayudarlo a ser elegido presidente y cambiar la dirección del país, añadió el titular del grupo que incluye a 55 sindicatos integrados por 12,5 millones de trabajadores.

De acuerdo con Trumka, educarán y movilizarán a sus miembros para que salgan a votar y también para alentarlos a participar en la votación por correo, una alternativa acerca de la cual se debate con fuerza en el país debido a la pandemia del coronavirus SARS-Cov-2.

En una declaración proporcionada por su campaña, Biden dijo que estaba honrado de haber obtenido el respaldo de la AFL-CIO y enfatizó cómo la pandemia ha cambiado las vidas de los trabajadores estadounidenses.

Frente a la Covid-19 (enfermedad provocada por el nuevo coronavirus) estamos viendo sin ninguna duda lo importantes que son los sindicatos para este país en la lucha para que sus trabajadores tengan equipos de protección personal, vacaciones pagadas y lugares de trabajo más seguros, sostuvo.

A medida que salimos de esta crisis, existe una increíble necesidad y oportunidad de crear empleos sindicales bien remunerados en todo el país y garantizar que Estados Unidos se adueñe del siglo XXI, agregó.

La semana pasada Biden recibió, además, el respaldo del Sindicato de los Trabajadores del Acero, y también cuenta con el apoyo de la Federación Estadounidense de Estado, Condado y Municipales; el Sindicato Amalgamado de Tránsito; y la Asociación Internacional de Bomberos, entre otros.