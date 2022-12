Mauricio Figueiral, música para fin de año (+Video)

La noche de este miércoles 28 de diciembre resultó una velada especialmente musical en el teatro Tomás Terry de nuestra ciudad. Mauricio Figueiral, estuvo en concierto especial por este fin de año en Cienfuegos.

El artista interpretó temas conocidos de su repertorio, en lo que fue un esfuerzo tremendo para su voz, los presentes disfrutaron de canciones como Mal acompañada, Flores de tequila y Hambre y frío, canciones compartidas con artistas de su banda y Abel Geronés como su invitado especial.

Un momento hermoso dentro del concierto fue el dedicado a la diva del Buena Vista Social Club, la novia del filin, Omara Portuondo. Figueiral se encuentra en Cienfuegos rodando Sesiones Vagabundas, programa de TeleSur dedicado a la música y en el que el músico cubano, entrevista y comparte canciones con sus invitados.

Por su apoyo al movimiento de la trova, por su entrega y dedicación al mundo del arte en Cienfuegos, Miguel Cañellas Sueiras, escritor y director del emblemático teatro cienfueguero, recibió de manos de Mauricio Figueiral la distinción por los 50 años del movimiento de la nueva trova en Cuba. “Siempre me he sentido un trovador sin guitarra, he dedicado mi vida al arte y a este teatro, a mis libros, gracias a mis hermanos trovadores por su música”, comentó Cañellas Sueiras al recibier esta distinción.