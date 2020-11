Match de Retadores sin sorpresas (+Audio)

El Match de retadores del Boxeo cubano, primera competencia de esta disciplina después de la llegada de la COVID-19, transcurrió sin sobresaltos este viernes en el Palacio de los Deportes Rafael Fortún, del territorio agramontino.

Salvo, Yainier Areu en los 75 Kg, todas las figuras que salieron por la esquina roja bajaron victoriosas del encerado, aunque como se esperaba en las divisiones 57 y 69 kilos, el veredicto fue bastante complicado.

Sin la velocidad característica, Yosvani Veitía, y es lógico después de más de 9 meses sin subir al ring, impuso su clase para vencer unánime a Damián Arce. En los pesos ligeros Lázaro Álvarez aunque los jueces vieron 3-0 el combate, tuvo que sacar a relucir su maestría para derrotar al combativo Osvel Caballero.

En los 63, el considerado mejor púgil libra por libra amateur del mundo, Andy Cruz, venció sin muchos sobresaltos a Jorge Moirán. Tal y como se esperaba el combate más cerrado lo protagonizaron Roniel Iglesias y Kevin Brown en los welters. El pleito se detuvo en el segundo asalto, debido a una cortadura que tenía Roniel en la ceja, al revisar la boleta de los jueces estaba delante el pinareño 2-1. De esta forma iguala los enfrentamientos entre ellos a dos triunfos por bando.

En los 75, en un duelo entre camagüeyanos, Yoenli Hernández le propinó nocaut en el mismo asalto inicial a Yainier Areu y desquitó del revés sufrido el pasado año en el Torneo Nacional de Boxeo Playa Girón.

“Después de estar tanto tiempo alejado de los cuadriláteros, creo que estoy bastante bien y se pudo ver en este combate donde hubo revancha”.

Entre tanto el monarca de Río de Janeiro 2016, Arlen López 81 Kg, se mostró bien, a pesar de estar en una nueva división y llevar tanto tiempo sin combatir. Logró un cómo fallo de 3-0 ante el jovencito Yojanler Martínez.

“Felicitar a mi oponente, todos saben que es un boxeador de gran coraje y que lucha hasta el último momento sobre el encerado. Nadie que pelee con Herich, tendrá una tarea fácil, es un atleta de mucho empuje”.

Por último Dainier Peró, superó 3-0 al fogoso Carlos Castillo y se reafirmó como el número uno de la división súper completa en Cuba.

“Aunque no estamos al ciento por ciento en la forma física, estos dos meses aquí en Camagüey me han servido de mucho. Me encuentro quizás un poquito por encima de mi peso ideal, pero poco a poco recuperaré mi velocidad sobre el ring, que es mi arma fundamental”.

(Tomado de Radio Rebelde)