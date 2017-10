Mata que Dios perdona: cine cubano diferente, pero inconsistente

Ambientada en la Cuba de inicios de 1959, aunque eludido a conciencia el contexto hist√≥rico en su trasfondo √©pico, el relato de Mata que Dios perdona (2006) sigue el curso de la persecuci√≥n a un pobre tipo que debe escasos pesos, por un garrotero y un mat√≥n que juraron pel√°rsela m√°s por aquello de no permitir el precedente del adeudo no cobrado que por el importe sin recibir en caja. El hombre se nombra Miguel (Jorge Al√≠), y al parecer le importa tanto como a Santiago Nasar que los asesinos le pisen los talones con sus zapatos de medio tono. El d√≠a de su ‚Äúdoble crimen‚ÄĚ (la historia recrea esas 24 horas) toma par de tragos en un bar, discute con su ex amante (Broselianda Hern√°ndez), tiene un coito como para no morirse con una joven prostituta de senos escurridos y nalgas prolongadas (Cheryl Zald√≠var), le aguanta una descarga por negligente a su amigo Pedro (Mario Limonta), camina, orina, se acuesta‚Ķ

El joven documentalista Ismael Perdomo (1971) configura con Mata que Dios perdona -su debut en la ficci√≥n-, uno de los contados thrillers de la historia de la pantalla cubana, cinematograf√≠a urgida de tales necesarios ensanchamientos gen√©ricos; a la espera aun de incursiones no imposibles pero al parecer lejanas en el terror, el suspense, la acci√≥n, la ciencia-ficci√≥n, la parcela er√≥tica y hasta las artes marciales. El director vende de esta manera su trabajo: ‚Äúcine realista, asediado por la naturalidad de todos los d√≠as (aunque se desarrolle a finales de los a√Īos 50) donde aparece gente normal, hablando, bebiendo, teniendo sexo, traicionando, durmiendo‚Ķ es un intento de reproducir el goce de la sexualidad y de la muerte‚Ķ‚ÄĚ. Interesado √©ste, contin√ļa, ‚Äúen explorar los l√≠mites peque√Īos que existen entre vida, sexo, muerte, desesperaci√≥n, y m√°s que el crimen que cuenta en s√≠ mismo lo importante son las relaciones humanas entre los protagonistas‚ÄĚ. Del dicho al hecho va alg√ļn trecho. Se le va tanto la mano en el asunto propuesto de reproducir los mencionados goces, a√Īadidos a verdaderos bosques de sombras personales, que al amparo de la tonada de Matamoros que titula al filme hunde a sus personajes en una ci√©naga de desolaci√≥n existencial tan grande, que ni halados por sogas de doble tracci√≥n pueden salir del socav√≥n.

No es esta una pel√≠cula para todas las feligres√≠as ni resulta en grado alguno com√ļn en el escenario nacional, mucho menos por el infrecuente g√©nero asumido que por la crudeza de sus im√°genes, sus atm√≥sferas opresivas, ese naturalismo descarnado que apuesta por llevar a planos cuasi hiperrealistas situaciones dram√°ticas (a veces a como de lugar), la encarnadura de los personajes de su sinuosa trama, y la composici√≥n de estos por actores tan convincentes como la aqu√≠ genial (no existe otro calificativo posible para resumir su abarcador, exhaustivo trabajo de desdoblamiento) Broselianda y una nobel pero riqu√≠sima en su variedad de registros Cheryl Zald√≠var. El filme descoloca al espectador con l√ļdrico af√°n en su concepci√≥n dramat√ļrgica. Muy en la cuerda actual del cine m√°s premiado -I√Ī√°rritu todo, Expiaci√≥n, Memento, alg√ļn Kitano, el primer Tarantino- la pel√≠cula transmuta de forma estacionaria la focalizaci√≥n o cambios de puntos de vista de la construcci√≥n de la escena a partir de la visi√≥n de distintos personajes. Ello no solo le a√Īade un h√°lito de contemporaneidad, sino adem√°s dinamiza la estructura narrativa, enriquece el espectro dram√°tico; e, incluso, por exiguos momentos hasta disimula la verdadera ralentizaci√≥n en que se mete de a pleno un gui√≥n que no da -y apurado- m√°s que para un mediometraje. Mata que‚Ķ se parece al tronco de un √°rbol en invierno, en su ausencia de las pertinentes frondosidades que lo hagan tal. El supuesto personaje central de Miguel est√° absolutamente desperdiciado en cuanto elemento centro-circular de la di√©gesis. La falta de informaci√≥n con que se trabaja puede comprenderse a los fines de conseguir el suspenso requerido por esta clase de propuestas, pero raya lo lastimoso. Rafael Lahera, serio en todo instante y en el mismo tono ‚Äúandobesco‚ÄĚ que por un tiempo mantuvo, es otro personaje sin asideros en la escritura de la obra, tirado al viento de la peripecia dram√°tica para darle tremenda zurra a Broselianda y quemar el cad√°ver de Miguel, pero no para remar parejo en el inter√©s de levantar una pel√≠cula semicoral precisada de mantener igual cuidado hacia todos los seres interactuantes.

En los juegos con la focalizaci√≥n el tambi√©n guionista Perdomo necesita sin remedio apelar a flash backs y flash forwards que tampoco son seguidos con el necesario celo en sus gradalidades y sentido causa-efecto, de suerte que el espectador por ratos desperece cierta sensaci√≥n de ¬Ņpor d√≥nde va esto¬Ņ, perjudicial si se pretende recabar la total aceptaci√≥n-comprensi√≥n del narratario. Un poco de aceite de thriller de suspenso y algo de agua de comedia de situaciones igualmente no combina mucho en la definici√≥n cabal de una pieza √°spera por decisi√≥n expresa de su realizador, la cual por mera l√≥gica de la ecuaci√≥n ‚Äút√ļ me das y yo te doy‚ÄĚ, aconsejaba regalar cuando menos el aliciente de la congruencia narrativa y la preservaci√≥n del tono: antes de que el cuerpo ya muerto de Miguel sea tiroteado por los matones, √©ste sufre una primera muerte, por ahogamiento v√≠a cunnilungus, acaso la v√≠a m√°s ins√≥lita de liquidar por asfixia que he visto en treinta a√Īos de cine. Al presenciar algo semejante, tienes dos v√≠as como cr√≠tico o espectador avisado: o bien tirarlo a chacota, o bien catapultarlo por osado, rompedor, ir√≥nico, ya sabemos‚Ķ En honor a la verdad, ser√° una de las pocas veces en que me abstenga.

Filme rodado en digital como algunas de las producciones nacionales recientes, acorde en ciertos prop√≥sitos con las limitadas posibilidades de movimiento permitidas por un presupuesto tan bajo que debi√≥ hasta demandar la poda sustancial de los honorarios de los int√©rpretes, destaca -de manera para algunos posiblemente parad√≥jica- en rubros t√©cnicos como la fotograf√≠a de Rafael Sol√≠s y la decoraci√≥n de esa sucesi√≥n constante de interiores. Por todo, entonces, Mata‚Ķ, constituye una obra desbalanceada e irregular que no debi√≥ traspasar la categor√≠a de corto, pero que porta rasgos intr√≠nsecos en extremo meritorios, la cual se agradece de modo particular por representar una brizna inyectada de la clorofila de lo diferente en las opciones de nuestro esmirriado campo f√≠lmico; varias de ellas tan parecidas entre s√≠ que parecieran calcadas en papel carb√≥n. Aunque diferentes fueron tambi√©n Vidas paralelas, Las profec√≠as de Amanda y otras pocas, ignotas ya en la desmemoria de lo ef√≠mero. Lo ideal ser√≠a que la voluntad de variaci√≥n y/o transgresi√≥n fuese respaldada por niveles m√°s se√Īalados de consistencia. Claro, de lo ideal a lo posible tambi√©n va alg√ļn trecho.