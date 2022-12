Marruecos también festeja: Leones se dan un baño de multitudes

La selección de fútbol de Marruecos festejó a lo grande a su arribo a Rabat, y los Leones del Atlas se dieron un baño de multitudes tras su histórica campaña en el Mundial de Qatar, donde alcanzaron las semifinales.

Así, mientras las miradas del mundo se centraban este martes en Argentina, escenario de multitudinarios festejos para saludar al combinado suramericano por su victoria, los magrebíes eran objeto también del reconocimiento de su gente.

No, no es Buenos Aires 🇦🇷.

Miles de personas salieron a las principales avenidas de Rabat para ver con sus propios ojos a sus héroes, que en este día hicieron una caravana por la ciudad en un autobús descapotable.

Rabat, Morocco 🇲🇦 as seen from the national team’s bus

Unbelievable 😱

🎥: @SoufianKhaliha1

pic.twitter.com/ljinDIL4lv

— Nico Cantor (@Nicocantor1) December 20, 2022