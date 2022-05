Marisela, una campesina empoderada en Cienfuegos

Para la joven Marisela Diéguez Alfonso llevar las riendas de la organización de base de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Adolfo Ortiz Fonte, en el municipio cienfueguero de Abreus, resultó una tarea compleja, pero no imposible. Ella representa el típico ejemplo del empoderamiento de la mujer campesina en este territorio.

“Realmente cuando se nos encomendó la responsabilidad de dirigir la nueva estructura lo vi un poco inalcanzable y hasta sentí cierto temor de no poder cumplir esa tarea, completamente nueva y de mucho alcance político, reconoce, y agrega:

“Sin embargo, una trayectoria de 16 años de trabajo en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap), en diferentes instancias, me había dotado de cierta capacidad al frente de una colectividad de campesinos y cooperativistas y eso, sin lugar a dudas, me ayudó a asumir el nuevo reto.

“Con esa certeza de salir adelante en la encomienda, aceptamos la propuesta de nuestros asociados desde el 5 de febrero de 2016. Por supuesto, a partir de ahí comenzó un largo proceso de aprendizaje y capacitación sobre los documentos rectores y la metodología concebida para el desempeño del cargo, sobre todo con el trabajo dirigido a elevar el nivel político hombre a hombre y que la influencia llegara a todas las comunidades rurales y hasta el último campesino y sus familiares que, en definitiva, es la razón de ser de la organización de base.

“Desde entonces, nos fuimos proponiendo tareas, actividades y metas con diversas acciones, todas encaminadasa afianzar la convicción, individual y colectiva, de que la principal misión del campesinado cubano es producir alimentos para el pueblo y contribuir de esta forma a que nuestro objetivo esté en llevarle la comida al plato de cada compatriota.

“Mientras más avanzaba el tiempo, más enamorados estuvimos de la responsabilidad;fuimos cosechando éxitos desde todos los puntos de vista, corroborados en los resultados y el impacto de nuestra labor. Lógico, tales logros tienen la decisiva participación de otros ocho asociados que integramos la dirección, y contamos con el apoyo de la junta directiva de la CCS y otras estructuras como las brigadas FMC-Anap, integradas por 83 mujeres; el universo juvenil y su comité de base de la Unión de Jóvenes Comunistas, y del núcleo del Partido.

“Hay que decir que la trayectoria de nuestra cooperativa le ha granjeado innumerables méritos, tanto en el orden productivo y económico como de funcionamiento de la vida interna. Esas condiciones, gracias al protagonismo de nuestros campesinos y familiares, han puesto bien en alto el nombre de la “Adolfo Ortiz Fonte” a nivel territorial, pero también en el plano provincial y nacional”.

¿Qué reservas le quedan a Marisela?

“Muchas. Soy sincera si digo que me siento satisfecha del tramo recorrido, pero a la vez comprometida, a sabiendas de los retos que tengo por delante. Es indudable que la dirección de la organización de base me impone enormes sacrificios por mi condición de madre de dos niños pequeños, además de mis responsabilidades de esposa y atender los quehaceres del hogar. Ah, y en medio de esa vorágine aproveché la facilidad de estudiar y alcanzar el título universitario de licenciada, lo que ha repercutido favorablemente en mis funciones.

“Me siento privilegiada de representar a las campesinas abreuenses y cienfuegueras e integrar, además, el Comité Nacional de la Anap. Luego, tengo que agradecer la oportunidad que nos ha dado el Estado cubano a través de nuestra organización, de hacer realidad el empoderamiento de la mujer en el sector.

“Vivir en un asentamiento rural distante de la sede de la cooperativa no ha sido un impedimento en el cumplimiento de la tarea, como tampoco las constantes visitas a las fincas de los asociados; lo mismo me monto en un caballo, que me encaramo en una ‘araña’, un quitrín u otro medio de transporte…, difícil, pero no imposible.

“Eso sí, he sentido el respaldado moral y material de mi esposo, de mi mamá y el resto de la familia. Todo ello ha contribuido a realizar mi sueño, porque me gusta el trabajo en la organización, dirigir desde el punto de vista político e ideológico a ese colectivo de campesinos.

¿Nuevos retos?

“Como el resto de las estructuras del país estamos inmersos en el reordenamiento económico y atentos, además, a la implementación de las 63 medidas aprobadas para estimular el incremento de la producción de alimentos. En esa misma cuerda, podemos exhibir resultados concretos con el cumplimiento de todos los renglones agropecuarios de la CSS, excepto la leche, y esperamos pronto saldar esa deuda.

“Seguiremos confiando en la vergüenza, honor y disposición de los campesinos de continuar labrando la tierra y sacarle sus frutos en cualquier circunstancia, aun con la falta de recursos, situación arreciada por el recrudecimiento del cruel bloqueo yanqui. El pueblo puede dar por seguro que nuestro aporte a la alimentación no le fallará.

“A propósito del aniversario 61 de la Anap nos propusimos disímiles tareas; muchas de ellas dieron respuesta a un grupo de soluciones a planteamientos de la membresía, siempre intencionando el trabajo con y para los jóvenes, las mujeres, compulsando e involucrando a todos en lo que el país necesita de nosotros. Así lo corrobora el primer lugar alcanzado por nuestra cooperativa en la emulación entre las homólogas del municipio.

¿Mayor satisfacción?

“Con toda seguridad, haber aprendido de este campesinado tan noble, desinteresado, siempre dispuesto a aportar y compartir lo que tiene con el resto de la sociedad. Esas enseñanzas han influido en que sea mejor persona y saber dirigirlos con más tino desde mi posición a partir del intercambio con ellos, escuchar sus preocupaciones y sabios consejos”.

¿Retos?

“Aun así, me falta mucho por aprender, Soy joven y confío en el futuro para seguir preparándome, perfeccionando los métodos de dirección a través de la constante interacción hombre a hombre, a fin de que ellos vean en mí más que a una dirigente, a su amiga”.