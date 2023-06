Marifélix viste de oro a Cienfuegos en San Salvador (+Fotos)

Superar sus marcas personales fue la principal motivación de la cienfueguera Marifélix Sarría Ruiz en el torneo de levantamiento de pesas de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe; y la jovencita se “vistió” de oro en la lid.

En la división de más de 87 kilogramos (kg), la muchacha se coronó en la modalidad de envión al alzar 152 kg, resultado con el que no solo sobrepasó su registro personal sino que impuso récord panamericano juvenil.

Emocionada por su logro, con apenas 18 años, confiesa que se desanimó en la competencia cuando no alcanzó medalla en el arranque -quedó cuarta-; pero “levanté la cabeza para enfrentar el envión, me esforcé al máximo y pude conseguir el oro”, explicó.

“No es la primera vez que me sucede porque tengo algunas dificultades en el arranque y aunque a veces no he cumplido mi objetivo, trato de respirar y de seguir adelante en el envión, que es mi fuerte”, apuntó la campeona continental juvenil en el envión en Lima 2022.

Marifélix venció en esa prueba a rivales de la talla de la dominicana Crismery Santana, medallista olímpica de Tokio 2020 y bronce en esta justa multideportiva regional.

Desde los Juegos Panamericanos Júnior de Cali-Valle 2021, la superpesada ha madurado, animada por mejorar sus resultados cada día y “levantar un kilo más”, como asegura.

“Espero que me quede mucho futuro por delante, porque a pesar de los obstáculos, con voluntad siempre se puede”, puntualizó quien con apenas 15 años de edad entró al equipo nacional.

Este es el segundo título y la octava medalla de Cuba en el torneo de halterofilia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador.

La delegación cubana obtuvo este martes otras dos preseas cuando los halteristas Juan Columbié y Juan Zaldívar, de 109 kilogramos de peso corporal, lograron el bronce centroamericana en arranque y envión, respectivamente. (Con información de ACN)