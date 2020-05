María Luisa, química por vocación y azucarera por convicción en Cienfuegos

María Luisa Freide Orozco no descubrió su verdadera vocación hasta conocer la tabla periódica de Mendeléyev, y manipular en el laboratorio de química, microscopios, tubos de ensayo, probetas y matraces. Entonces, supo que lo de ella era la ciencia aplicada de la composición, estructura y propiedades de la materia.

Después de cuatro años sin saborear el cumplimiento de una zafra azucarera, la hoy jefa de fabricación del central Antonio Sánchez recuerda: “Cuando llegué acá me dije ¡Uf…!, seis años estudiando en la universidad para después terminar trabajando en un ingenio, tildado por mucha gente como una fábrica de hacer viejos.

“Mas, a estas alturas, no solo reconozco cuánto de injusto hay en esa apreciación; el sector azucarero hoy para mí es y será una gran escuela, no solo en lo laboral; aquí nos preparamos también para la vida, porque la tradición se lleva con amor en las manos, el corazón y el alma”, asegura.

Cuenta la joven que tras concluir la carrera de ingeniería química siempre pensó dedicarse a la rama petrolera, para la cual la habían preparado; pero, el destino le deparaba otro derrotero. Lo más cercano a su lugar de residencia en Aguada de Pasajeros era el otrora central Covadonga, “con la idea, por supuesto, de hacer mi tesis sobre fabricación de azúcar, y ya, pero…, el bichito dulzón me atrapó”, comenta.

Para ella esta es la segunda contienda con esa responsabilidad. “Figúrese usted; según algunas concepciones machistas, este es un puesto para hombres. Soy muy atrevida y no le tengo miedo a los retos, creo que de ahí los resultados”, y agrega:

“De entrada, esta es la mayor área de la industria, calificada, por demás, como el corazón de la fábrica, pues la estructura tecnológica contempla los procesos de purificación, concentración-cristalización y centrífugas, donde se obtienen los productos intermedios y final. Como es de suponer, la mayor exigencia consiste en controlar los parámetros que a la postre, dan el sello distintivo a la calidad del crudo apto para la exportación”.

Al cabo de estos años, María Luisa muestra agradecimiento por todos aquellos que confiaron en ella y le mostraron el camino de dirigir eficientemente a partir de la ética y la profesionalidad. Aunque teme obviar nombres, menciona a Carlos Hidalgo, por muchos años jefe de producción del “Antonio Sánchez”, Danilo Espronceda, Fidel González y Alberto del Rosario.

“Mis inicios fueron en el laboratorio, y en honor a la vedad enseguida me enamoré del departamento, incluso pensé en estar algún día al frente de este. Sin embargo, el director en aquel momento me dijo: ‘tu techo de vuelo es más grande, puedes muy bien ser la jefa de fabricación’. Pensé que se le había aflojado un tornillo de la cabeza; pero el tiempo le dio la razón.

“Siento satisfacción por lo hecho en estos dos años, pero consciente de la deuda, todavía por saldar. Sin ninguna pretensión, mis sueños son dejar una huella en la trayectoria laboral y que algún día hablen de mi trabajo y lo hecho por este central”, afirma.

En lo personal, la ingeniera aguádense acaricia planes, algunos a corto y mediano plazo. Por lo pronto, tomar un respiro, pues la zafra apenas le deja tiempo, “aunque siempre hay espacio para la lectura y otros pequeños placeres domésticos, sobre todo cuando el coronavirus nos obligó a permanecer en casa. Entre la literatura favorita, mi libro de cabecera es La culpa es de la vaca, cuyo texto sugiere reflexionar sobre el modo de actuar ante determinadas situaciones a quienes, como yo, tienen alguna responsabilidad”.

También en perspectivas está hacer una maestría en fabricación de azúcar; continuar la práctica autodidacta en todo material de investigación sobre este universo al que llama la esencia misma del cubano, y…“tal vez es hora de ir pensando en hacer el encargo ‘a la cigüeña’”, sugiere.

¿Cuán complejo es dirigir un colectivo mayoritariamente masculino?

“Como ya dije, al principio me resultó muy difícil. No estaban acostumbrados a ver a una mujer de jefe. Sin embargo, a golpe de entregar y hacerme respetar con la debida autoridad, sin perder la ternura, me he ido ganando poco a poco el liderazgo, y pienso que lo más importante ha sido creérmelo yo misma”.