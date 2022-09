María Conchita Alonso: Una actriz cienfueguera que no quedará para la historia del cine (III)

En 2007 María Conchita Alonso recrea a la Hermana Rosa, la monja coja con una cicatriz en el rostro de Uno de los muertos, junto a Wilmer Valderrama y Angie Cepeda; María Valdés en El Cóndor (2007); la Reina Isabel en Ricardo III (2008), de Scott Anderson; la Señora Laynes en El arte de viajes (2008); María Sánchez en El lienzo Rojo (2008); Ingrid en Propagación (2009); Lucrecia en Without Men(2011); Alice Matthias en The Lords of Salem (2012), de Rob Zombie, relato de horror que es inducido por un disco de la banda Lords of Salem y las visiones de brujas que le ocasiona a la disc jockey Heidi; a Lupe Vélez en Retorno a Babylon (2013), de Alex Monty Canawati, cinta en blanco y negro donde regresa con el rol de la celebridad mexicana, y a la presidenta Montenegro en el cortometraje El secreto del retrato (2015).

Entre 1989 y el 2009 labora en varias series y telenovelas: interpreta a María Conchita Navarro en Uno de los chicos (1989); protagoniza la telenovela Alejandra (1994), basada en la obra homónima de la cubana Delia Fiallo; Martha Caldwell en Repentino terror: El secuestrado del autobús escolar No 17; Sophia en Las mujeres: Historias de la pasión; Emma Scull en Chicago Hope; Martí en Gun (Pistola); Elena Serrano en F/X: La serie; Concepción Sheffield en TheNanny; María Alexander en Los límites exteriores; Sandra Peña en Tocado por un Ángel; Gloria Rodríguez en Dos veces en la vida; Julia en Calle Resurrección; Claudia en División de Homicidios Robo; Ariela en Kingpin; Marisela González en CSI: Miami, y Lucía Márquez, la madre de Gabrielle (Eva Longoria) en Esposas desesperadas (2006 y 2008), “una dama encantadora, sexy, con cierto toque de maldad y cuya relación con su hija no ha sido de las mejores”.[1] A todas luces, el galanteo de su personaje, la simpatía y fortuna, le ocasiona pesadumbres con su hija; aunque es una mujer noble se siente un poco rencorosa. Similar, asume a Diana Martín en Santos y pecadores(2007) yAlejandra en Maneater (2009). En esa fase prácticamente se distancia de las pantallas por sus problemas de droga, bulimia y anorexia.

Al margen de su carrera como actriz de televisión y cine posee una trayectoria en el teatro; asimismo, un aceptable desempeño como intérprete musical. En 1995 actúa en Broadway en El beso de la mujer araña, y se convierte en la primera actriz latina que protagoniza una obra teatral en este circuito. En tres ocasiones es nominada a los premios Grammy: la primera, en 1985 como Mejor Artista Latina por su álbum María Conchita; la segunda,en 1988 como mejor intérprete Pop Latino por el tema Otra mentira más; y la tercera, en 1993 por Imagíname, como mejor álbum Pop Latino. Sus cuatro álbumes primeros, entre los que destaca O ella o Yo, resultaron Discos de Oro. Entre 1979 y 2005 lanza quince discos al mercado. Igual participa en las bandas sonoras de telenovelas y películas: concibe Vamos a bailar(Scarface); Sueños (Moscow On The Hudson);¡Ay, Jalisco no te rajes! y Que te vaya bonito (Traición sin límites), En mis sueños, para la serie Mac Shayne: el final del rollo de los dados; No sé por qué (Atrapados); La Loca (El grito en el cielo) y Baila pa´mi, para Papi Chuli.

Sus inclinaciones políticas se constatan en 2006, toda vez que apoya a Manuel Rosales, miembro de la oposición venezolana que finalmente claudica. La misiva que le envía su hermano Roberto por email, advirtiéndole que se trata de un traidor a la disidencia, llega a la Dirección e Inteligencia Militar y el hecho termina de manera violenta. Concluyentemente, María Conchita se siente timada y sus contribuciones se convierten en un estigma. Estas posituras fueron pródigamente criticadas por su hermano en el libro Cómo se perdió Venezuela, publicado ese año.

El presidente Hugo Chávez llega a declarar en una rueda de prensa que la actriz y Roberto participaron en una maniobra para ultimarlo en 2004, tomando como fuente las declaraciones a la televisión del ex jefe de informática del DAS (Organismo de Inteligencia y Seguridad de Colombia), quien asegura que el narcotraficante José Rafael Silva le había solicitado a la Alonso mediar para que Roberto le prestara su finca (Daktari), y allí entrenar a paramilitares colombianos con la misión de asesinar al presidente de Venezuela.

La situación se hace insostenible; el detonante de su partida definitiva es una discusión con una colega actriz, a quien llama prostituta delante de testigos. Su hermano Roberto, que promueve la tradición de las guarimbas como miembro de la oposición, concluye que es el momento de decir adiós e instalarse en los Estados Unidos.

Desde estos tiempos la Alonso se convierte en una de las mayores detractoras de Hugo Chávez, llegando a afirmar que el líder había fallecido antes de que lo anunciaran en marzo de 2013. Su odio desenfrenado le lleva a responder a la interrogante de un periodista de HuffPost Voces: “¿Cómo tomas el anuncio oficial de la muerte de Hugo Chávez?”: “Lo ideal es que estuviese vivo, con cáncer, en la cárcel. Muchos sabemos que en sus últimos años debió haber pasado un dolor físico muy grande, él sufrió mucho antes de morir, ese fue el castigo por haber hecho tanto daño y que hace todavía, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica”[2].

Estas motivaciones en contra del chavismo signan parte de su obra posterior. Dos de sus proyectos más polémicos son Unauthorized Clifford, que dirige el venezolano José Ramón Novoa y Dos minutos de odio (2008), que asume como productora y se basa en los hechos del 11 de abril de 2002 en Venezuela. En el segundo filme interpreta a Miranda, una chavista que sueña con ser actriz y se enamora de su enemigo político.

Precisamente, el 20 de agosto de 2007 se convierte en ciudadana de los EUA. “Estoy muy satisfecha de haber recibido la ciudadanía estadounidense, en vista de los múltiples problemas que atraviesa mi país de crianza, Venezuela”, dijo entonces a la prensa.[3] Este suceso acontece en una ceremonia realizada en la lujosa residencia del filántropo Arthur Kasse. Asimismo, en el año 2007 produce la serie Saints & Sinners, que se trasmite los miércoles a las 8 p.m. por My Network TV, WBFS Canal 33, en la que encarna a Diana Martin, la propietaria del glamoroso hotel de South Beach y madre de Roman Martin.

