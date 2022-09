María Conchita Alonso: Una actriz cienfueguera que no quedará para la historia del cine (I)

¿Qué hace a esta actriz un ser impugnable hasta los huesos? Su legado pudo ser otro, tan positivo como quisiera, aun sin la tenencia de atributos para ser una artista ineludible, tan solo siendo bella y coqueteando con Hollywood; empero, el resentimiento le obnubiló y en casi todo su andar manifiesta una errada visión política, especialmente contra el proyecto social de la revolución cubana y bolivariana. El odio es su marca, una antipatía irrefrenable e hijata de la impotencia y el desamor. Las nuevas generaciones apenas conocen de su existencia, de no ser por algún que otro escándalo de olvidable puntada. De cierto modo, la algarabía es una estrategia a su vera para existir. ¿Quién es María Conchita Alonso?. ¿Qué impacto tiene en la cultura latinoamericana?.

María Concepción Alonso Bustillo nace en Cienfuegos, el 29 de junio de 1957. Se trata de una actriz cinematográfica, cantante y ex modelo, sex symbol del cine hispánico. Hija de Ricardo Alonso y Conchita Bustillo. Arriba a la vida en el Sanatorio de la Colonia Española de Cienfuegos y es la más pequeña de tres hermanos. Los padres, en espera de concluir su casa en Punta Gorda, conviven en la de los abuelos paternos, José y Carmelina Alonso. Desde un principio desean llamarle María Conchita, pero existe un reglamento que desaprueba todos los nombres que no figuren en el santoral católico,por lo que no hubo otra opción que llamarle María Concepción, como su madre. Asiste al kindergarten del Colegio de los Apostolados, donde debuta como modelo infantil en 1958, pero al triunfar la revolución y suceder las expropiaciones, la familia, acólita de Batista, decide emigrar a Venezuela.

Una vez que arriba a su segunda patria, es suscripta en el Colegio La Consolación de Caracas, pero en 1967 le remiten al estado de Washington, EUA, para realizar estudios en la Deer Park High School. En esta nación permanece cerca de dos años y fortalece sus conocimientos del inglés, viviendo en el hogar de la familia Losh. Tras el regreso se inserta en el Colegio Americano de Baruta y vigoriza su condición musical e interpretativa.

En 1971 participa en el Concurso Miss Princesita, alcanzando el premio mundial en Lisboa, Portugal. Este título, al decir de la actriz, le abre los caminos para laborar en las radionovelas caraqueñas. Cuando retorna del evento a Venezuela le recibe su hermano Roberto con una canción de su autoría, la prístina que interpreta en la pequeña pantalla, en el espacio Martes Monumental, donde es oficialmente recibida comoPrincesaMun-dial.Entonces,unavezque entrega la corona en la ciudad de Berlín, se radica en Suizadurante un año, en pos de concluir sus estudiosen un colegio de señoritas, el Pensionado de Miramontes. Sin haber concluido sus deberes en el pensionado, se estaciona en casa de unas amigas en Berna, la capital de Suiza, donde se dedica a estudiar varios tópicos, entre ellos el idioma quechua. Es el año en que mantiene una corta relación amorosa con el joven Joaquín Brillembourg. De modo que, en este periplo la joven devela una creciente mentalidad burguesa, frivolidad a pruebas y actuar un tanto li-bertino.

El 9 de mayo de 1975, a ruegos de su madre, asiste al concurso de belleza Miss Venezuela (Poliedro de Caracas,1975), pero tan solo queda como pre-finalista. Cuentan algunos cronistas que es manipulada por el cienfueguero Osmel Sousa, amigo de su familia, quien le aseguraba tener los requisitos para triunfar,cuando en verdad estaba comprometido para hacer que la candidata de NuevaEsparta, Maritza Pineda Montoya, recibiera la corona. Seguido, se enrola en el Miss Mundo de 1975 (Royal Albert Hall, Londres), donde logra el séptimo escaño, y se le abren las puertas de la televisión. Se convierte raudamente en una de las más populares actrices de telenovelas del país. De hecho, asoma en más de diez producciones de Caracas TV (RCTV), Canal 2.

Incursiona en el canto orientada por Rudy La Scala y concibe la Banda Ambar, con la que graba su primer disco: Ámbar Love Maniac (1979). En lo sucesivo aparecen otros con éxitos, al estilo de Una mentira más, Acaríciame y La loca, que fueron del reclamo de los públicos latinoamericanos. Aparece con frecuencia en revistas frívolas como: Venezuela Gráfica, Venezuela Farándula, Ronda, Momento,Variedades, Páginas y Élite.

Luego de su debut en el filme Savana-Sesso e diamanti, como Margaret Johnson, gana sucesivamente la estimación de los públicos laborando en producciones televisivas en los que luce su bello rostro, al modode: Estefanía (1979), donde encarna a Silvana Cataldo, y Mabel Valdez, periodista (1979). Un ligero impasse sucede cuando aceptael rol deAurora Ávila en la película Solón (1979); que precede a varias de sus telenove- las,almodode:Natalia, de8a9(1980), en la que encarna a Mariana Brito, Mi hijo Gabriel (1980), Marielena (1981), su primer protagónico, Luz Marina (1982), otra vez encabezando el reparto, Angelito (1981), El esposo de Anaís (1981) y Claudia (1982). Igual, participa en los filmes Knight Rider (No te olvides de mí, 1982), donde personifica a Marie Elena Casafranca, y La Isla de Fantasía (1982), en la piel de la muchacha de gala; así como el seriado Nacho (1984), jugando a ser ella misma. Entonces actúa en otros tres cintas y coproduce su propio espacio titulado Picante, otro asidero de notas rosas.

En 1982 emigra a Los Ángeles e inicia un periplo teatral; asimismo, lanza Dangerous Rhythm con la disquera venezolana Polydor. A la par, se ve involucrada con el suicidio de la Miss Venezuela 1980, María Xavier Brand “Maye”. Al parecer, una de las especulaciones en torno a su muerte, el 2 de octubre de ese año, es que María Conchita había declarado a la Revista Roda que su esposo, el actor Jean Carlos Simancas, se casó por despecho, ya que ella había rechazado su ofrecimiento de matrimonio. Aunque no se le imputa legalmente alguna falta, la cubana tuvo que hacerse de un cuerpo de seguridad por el riesgo de ser atentada. La experiencia fue profundamente traumática.

(Continuará)