La doctora Arelys Falcón Hernández, rectora de la Universidad de Ciencias Médicas Raúl Dorticós Torrado, de Cienfuegos, se ha caracterizado siempre por su sencillez y amabilidad. Ha ocupado diversas responsabilidades en el sector de la Salud y a ellas se ha consagrado.

Su actitud le ha hecho merecedora de reconocimientos y también de formar parte del Comité Provincial del Partido. El próximo 17 de marzo estará presente, como delegada, en la Asamblea de Balance a ese nivel.

Con ella conversamos sobre diversos aspectos de interés.

¿Cómo puede fortalecerse el trabajo del Partido en un sector tan importante?

“Resulta fundamental en la actualidad la labor partidista en una rama tan sensible para toda la población, no solo en cuanto a la atención sanitaria, sino también en la formación universitaria de los futuros profesionales.

“Considero además, que es retadora, porque tenemos la responsabilidad de lograr, desde el Partido y el resto de las organizaciones, como la UJC, la FEU y el sindicato, de mantener vivas las tradiciones históricas de nuestro pueblo y que ellas sirvan de sustento para seguir avanzando en el proyecto social que escogimos. El PCC siempre ha estado a la cabeza en el enfrentamiento de las principales dificultades y así se demostró durante la pandemia provocada por la COVID-19. La situación de la provincia fue muy compleja, fundamentalmente durante los meses de julio y agosto del pasado año, y siempre tuvimos la guía y el acompañamiento del Partido, incluso en todas las estrategias y acciones que se hicieron para enfrentar la epidemia con la participación popular.

“Creo que sin esa dirección Cienfuegos no hubiese podido en tan corto tiempo frenar la pandemia. El esfuerzo de los trabajadores de la Salud fue muy grande, pero solo con este, los resultados no hubiesen sido los mismos.

“En este minuto Miguel Díaz-Canel Bermúdez está llamando a fortalecer todo lo que tiene que ver con la juventud y las tareas a acometer por ese segmento importante de la población cubana, y a que los jóvenes tengan su proyecto social y de vida en este país. Son retos que el Partido tiene que afrontar y estoy segura que avanzaremos en ese sentido”.

La dirección del país ha exhortado, junto al enorme esfuerzo que se realiza en el sector de la salud, a elevar la calidad de los servicios. ¿Cómo valora la influencia que pueda tener el Partido al respecto?

“Siempre tiene que estar a la cabeza de todo. Le corresponde un amplio papel en el control de que los servicios de la Salud tengan cada día una mejor calidad, la cual depende de muchos factores, comenzando por la preparación que tengan los profesionales del sector. En ese aspecto el PCC debe influir de manera notable, sobre la base del ejemplo y con su capacidad movilizadora, porque tampoco habrá calidad si todas las personas no están comprometidas con ese propósito. Ese liderazgo lo tiene el Partido. La calidad se prepara, se enseña, se trabaja…, porque puede existir el empeño, pero si no se conoce cómo lograrla bien, no se materializará. Es un aspecto en el que también nos creceremos, no tengo dudas.

“Esta provincia ya tiene ejemplos positivos de trabajos con calidad. La batalla frente a la COVID-19 demostró, por ejemplo, que la mortalidad en el país y específicamente en Cienfuegos fue menor que en muchos lugares del mundo con mayor desarrollo. Hay que seguir trabajando en el bien hacer, en la buena comunicación, en la adecuada relación médico-paciente, en la atención adecuada de manera general y en la mejoría, desde el punto de vista técnico, de la preparación de los profesionales y trabajadores”.