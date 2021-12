Mano a mano, dos médicas entre experiencia y juventud

La Dra. Yenisey Quintero Méndez, especialista en II Grado en Medicina Intensiva y Emergencias, es la jefa del Grupo Provincial de la especialidad y vicedirectora docente del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos (HGAL); pero a pesar de todas sus responsabilidades administrativas, no se aparta de las funciones asistenciales, de hecho, ha mantenido una intensa labor en la atención al paciente crítico con covid-19. Sobre docencia y el trabajo en general, conversamos.

“El proceso de formación de nuevos especialistas no se ha detenido, hemos aplazado y readaptado algunos aspectos, pero avanza en la adquisición de habilidades, los residentes continuaron su proceso. La atención a los pacientes graves y críticos permitió reforzar algunas habilidades relacionadas con patologías respiratorias. Se hicieron los exámenes de pase de año y muchos se graduaron como especialistas en medio de la epidemia, lo que resulta meritorio. Así llegamos a la jornada por el Día del Educador”.

¿Está garantizada la reserva de docentes, de profesores con experiencias para enseñar y asegurar la consecución?

“Sí, está muy bien estructurado este staff, desde profesores jóvenes en la categoría de instructores; hasta los consultantes y auxiliares en diferentes especialidades, y cada uno de ellos tiene sus funciones en la conducción y asesoría del proceso docente, su aporte es muy importante”.

A estas alturas de la conversación se nosC une la Dra. Liset Fuentes Santana, residente de tercer año de la especialidad de Medicina Intensiva y Emergencias (MIE), es la jefa de Residentes y una excelente residente de tercer año:

“La Covid nos ha traído muchas cosas malas, pero nos ha obligado a superarnos, hemos estado en muchos escenarios, y nos hemos visto obligados a tomar importantes decisiones sobre la vida de los pacientes, lo que implica mucha responsabilidad.

“Comencé en el Centro de Especialidades Ambulatorias (CEA), en la atención directa a graves, y luego en la UCI-Covid del HGAL. Y cómo para que pudiera experimentar todo sobre la enfermedad, me contagié y entonces tuve que sufrir las secuelas, una polineuropatía periférica que me dificultó la marcha, y tuve que rehabilitarme. Y así, ante la enfermedad de mis compañeros, y todavía convaleciente, marché a Aguada de Pasajeros y allá tratamos pacientes moderados y graves, y algunos se trasladaron para Cienfuegos. He sentido el dolor de la muerte de personas jóvenes que se complicaron, y también experimentamos el regocijo al salvar muchas vidas”.

¿Cómo accediste a la especialidad?

“Me gradué en el año 2012, hice el diplomado en MIE, es una especialidad que me fascina, con un excelente claustro, exigente y profesional. Marché a Venezuela para cumplir una misión durante dos años, y al regreso hice Medicina General Integral, y al terminar accedí entonces a esta”.

Al preguntar por su familia se produce un emotivo momento, y los ojos de Liset se humedecen al hablar de su pequeño Dayán Jesús, de seis años, a quien le gusta dibujar y está al cuidado de sus abuelos, porque su esposo también es médico en el HGAL, al tener que prescindir de los cuidados y todo el tiempo de su madre, ¿cuándo vas a dejar de trabajar, mami?, le reclama a su corta edad.

“A Liset le hemos dado mucho trabajo, tuvo una importante responsabilidad en el municipio de Aguada de Pasajeros, cuando fue necesario la enviamos allí para hacerse cargo de los pacientes graves y críticos. La hemos conducido y apoyado, y le exigimos, con el ejemplo de sus profesores, y ha respondido con creces”, cuenta Yenisey, también madre de un adolescente de 13 años que quiere ser médico; ella ha sido profesora de tantas generaciones, de una especialidad que cuenta con el aval de Excelencia otorgado por el Ministerio de Salud Pública.

Y así sucede en el HGAL, institución médica que deviene en la mayor universidad de Cienfuegos, al integrar a sus funciones la docencia, centro en el que se producen a diario tete a tete como estos, felices procesos de enseñanza y adquisición de habilidades en bien de la salud.