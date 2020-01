Maestros de oficio y vida

Hay oficios que no se aprenden en una academia o escuela, sino que pasan de generación en generación, se enseñan y aprenden las mañas desde la práctica y obviando la teoría; y el sector de la construcción es de esos donde abundan tales experiencias, porque resultan trabajos vitales para el desarrollo y la vida. Pero no contentos con la espontaneidad, la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No. 12, (Ecoing-12) en Cienfuegos, incentiva el Movimiento de Maestros de Oficio en su entidad, desde 2008.

A propósito del balance anual del movimiento, devenido destacamento, conversamos con María Teresa Mena, directora de Capital Humano de la Ecoing-12: “El movimiento de Maestros de Oficio de la Construcción comenzó en nuestra empresa el 1ro.de abril de 2008 con ocho integrantes, que eran operarios en faenas básicas de la construcción, ya que en aquella época teníamos dos brigadas de construcción civil en la entidad y solo se aceptaban maestros de los oficios básicos de la construcción.

“Durante el Segundo Activo, a finales del propio año, se decide incorporar operarios de otras especialidades vitales para nuestra empresa de ingeniería, y pasan a formar parte del movimiento un grupo de operadores de equipos pesados y mecánicos automotores, con vasta experiencia y alto sentido de pertenencia, llegando el movimiento a quince maestros.

“En 2016, se propuso a la asamblea, siguiendo la política de equidad de género, realizar la incorporación al Movimiento de Maestros de Oficio, a un grupo de ocho compañeras, teniendo en cuenta la consagración al trabajo y el carácter formador de las mismas”.

Mucho ha avanzado el Movimiento, que al crecer pasó a ser un destacamento. Cuenta en la actualidad con 27 miembros, cinco de los cuales son mujeres y 22 hombres, uno de ellos cumple misión internacionalista en Santa Lucía. Todos sus integrantes pertenecen a la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (Anir) y participan activamente en sus fórums.

“De ellos, 21 que se desempeñan como operadores de equipos y mecánicos automotores, integran el Movimiento Vanguardista de la Maquinaria.

“Entre los objetivos que persiguen se cuentan: impulsar la capacitación de jóvenes ayudantes, rescatando la tradición de oficios fundamentales para la empresa y forjando en ellos el amor al trabajo; la participación activa en el proceso de adiestramiento laboral de los técnicos medio y profesionales asignados a nuestra entidad, transmitiéndoles toda su experiencia laboral y habilidades; apoyar el trabajo con los Círculos de Interés, para incentivar al relevo, fundamentalmente niños de esas zonas rurales donde están enclavadas nuestras brigadas para que estudien carreras afines a la construcción; apoyar el trabajo con los Círculos de Interés e incentivar el relevo, fundamentalmente niños de esas zonas rurales donde están enclavadas nuestras brigadas para que estudien carreras afines a la construcción; así como desarrollar conferencias vocacionales en los politécnicos y secundarias básicas a fin de estimular a los jóvenes a dedicarse a oficios relacionados con el objeto social de la ECOING-12”.

De los Archivos || ECOING-12: donde se desbrozan los caminos del progreso

Durante la reunión-resumen fueron presentados dos círculos de interés, una sociedad científica y el trabajo de un aula anexa en el Politécnico 5 de Septiembre, labor destacada en la formación vocacional con la que contribuyen al perfeccionamiento de su capital humano.

Reynaldo Camas Fajardo, director general de la Empresa, significó la importancia y prioridad que se le concede a esta actividad, y esbozó los objetivos del Destacamento que preside para 2020.

Como colofón, resultó seleccionado el Maestro de Oficio Campeón de 2019, título que recayó en Pablo Lastre Díaz, tornero, y ganador además de numerosos premios de Ciencia, técnica e inventiva, esa que mueve los equipos y tecnología de una entidad que abre caminos al desarrollo.

Periodista. Licenciada en Comunicación Social por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Cienfuegos.