Maduro: «La gloria de haber destruido a la oposición es de Trump y Guaidó»

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este martes que el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el exdiputado Juan Guaidó son los únicos responsables de haber «destruido» a la oposición.

Asimismo, afirmó que no es responsable del «desmadre» que vive la oposición. «No tengo esa gloria, no es mía. La gloria de haber destruido, hecho papilla y polvo cósmico a la oposición venezolana es de Donald Trump y Juan Guaidó, son sus logros», sostuvo en un encuentro con los parlamentarios internacionales que asistieron a la instalación de la nueva Asamblea Nacional (AN) en Venezuela.