Las grandezas cubanas siempre comienzan con una Madre. As√≠ con may√ļscula, porque may√ļsculas son las madres cubanas. Mambisas. Que lo son de todos los cubanos desde que Mariana Maceo, como Mart√≠ llam√≥ con raz√≥n a Mariana Grajales Coello, la madre de los inmensos Maceos, todos sus hijos y esposo y ella.

Pero tambi√©n despu√©s tienen caracter√≠stica tal. Qu√© es si no la madre de Mart√≠, Leonor. La de todos nuestros mambises hasta el m√°s humilde, porque se los entregaron a la Patria, en sacrificio que no fue est√©ril sino augusto, porque infunden respeto y veneraci√≥n. Qu√© son si no las de todos los mambises posteriores, las de los que se entregaron a la lucha necesaria en la Cuba que no fue libre en 1902, las de los h√©roes y m√°rtires, y v√≠ctimas de quienes se sacrificaron por ellas y todos, por verlas dichosas en su suelo sagrado y hermoso. A partir de entonces todas, hasta hoy, hasta ahora, todas asumieron este arraigo en que vivimos y como arrullo, nunca queja, se han transmitido este valor unas a otras, mientras no solo sus ni√Īos, sino tambi√©n sus ni√Īas, que siempre lo ser√°n, peleamos por mantener azul nuestro cielo, blanco nuestro esp√≠ritu, aunque duela tanto el rojo que completa los colores maravillosos de nuestra Bandera. Siempre orbitamos, a cualquier edad, alrededor de un sill√≥n de abuela o de ese rinconcito tibio del hogar donde Ella nos mira y ense√Īa todo lo que sabemos de caricias y sue√Īos por completar.

Por eso este día nos acrecienta el orgullo de cubanos, porque la Obra imperecedera siempre estará atrapada desde la cuna por las Madres cubanas que conmueven y nos hacen empinar. Siempre serán raíz del alma cubana.