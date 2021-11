Lumínicos encienden de nuevo la solidaridad con Cuba en Nueva York

Una vez más la noche de Nueva York se iluminó con mensajes de solidaridad con Cuba, por el fin del bloqueo de Estados Unidos y en rechazo a campañas desestabilizadoras apoyadas desde la Casa Blanca.

Según declaraciones de Manolo De Los Santos, director de la organización The People’s Forum, promotora junto con la Asamblea de los Pueblos de esta iniciativa, la acción pretende extenderse a otras ciudades del mundo.

Explicó que en esta oportunidad los lumínicos, ubicados en Dumbo, conocido barrio que está a orillas del East River entre los puentes de Brooklyn y Manhattan, son parte de la campaña internacional Estamos con Cuba.

Algunos de los carteles a la vista de todos los transeúntes expresan: Estamos con el pueblo cubano, Cuba Vive; Deja vivir a Cuba; No a la intervención de Estados Unidos; Las sanciones de Estados Unidos son violentas, injustas y crueles; El pueblo quiere paz y Manos fuera de Cuba.

Los lumínicos de este 15 de noviembre en Dumbo (acrónimo de Down Under the Manhattan Bridge Overpass) se sumaron además a la celebración de amigos dentro y fuera de Estados Unidos por el paso a la normalidad de la isla tras la Covid-19.

El pasado 23 de julio la emblemática intersección de Union Square difundió mensajes similares, en ocasión entonces de la cruzada Let Cuba Live (Deja vivir a Cuba) que publicó a toda página en The New York Times una carta con más de 400 firmas de personalidades en respaldo a la isla.

La misiva pide al presidente Joe Biden derogar las 243 medidas unilaterales adoptadas contra Cuba por su antecesor republicano, Donald Trump, que recrudecieron el cerco económico en especial durante la pandemia de Covid-19.