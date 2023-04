Lula viaja a China para consolidar relaciones comerciales

Después de posponer su viaje por una bronconeumonía y cumplidos 100 días de su llegada al poder, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva voló hoy a China para reforzar los lazos diplomáticos y comerciales entre ambos países, muy desgastados durante la gestión de Jair Bolsonaro.

Según la cancillería, el fundador del Partido de los Trabajadores, al frente de una numerosa delegación de autoridades y empresarios, prevé firmar unos 20 acuerdos en diferentes áreas. Las actividades oficiales comienzan mañana.

Durante la estancia, que se extenderá hasta el 15 de abril, Lula debe reunirse (día 14) con su par chino, Xi Jinping, y abordar el panorama político mundial.

Este será el primer viaje oficial del ex dirigente obrero a China desde que asumió el cargo el 1 de enero.

Destaca el acuerdo que firmará entre el Grupo de Medios de China, conocido por su sigla CMG, y la Secretaría de Relaciones Institucionales del gobierno brasileño.

El texto, obtenido por el portal UOL, fija como meta «reforzar la cooperación con las imprentas brasileñas, aumentar la confianza mutua y promover el desarrollo de las relaciones entre los dos países».

Inicialmente, el viaje presidencial estaba programado para el 26 de marzo. Sin embargo, el ex sindicalista fue diagnosticado con bronconeumonía, lo que llevó a un aplazamiento de su partida por consejo médico.

En una entrevista con Voz de Brasil, el ex tornero mecánico comentó que quería que los chinos hicieran inversiones para generar empleo en este país y que Brasil vendiera más productos a la nación asiática.

Lula también afirmó que planea invitar a Xi a visitar Brasilia. «Vamos a consolidar nuestra relación con China. Voy a invitar a Xi Jinping a venir a Brasil para una reunión bilateral, para mostrar los proyectos que tenemos de interés para inversión china», dijo.

La primera parada de Lula en el gigante asiático será Shanghái donde el jueves participará en una ceremonia simbólica de toma de posesión de Dilma Rousseff al frente del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) del grupo BRICS -compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica-, y con sede en esa ciudad.

H.E. Mrs. Dilma Rousseff, the NDB newly elected President, has started her first day in office in the NDB Headquarters in Shanghai, China. pic.twitter.com/JOLblXhhzQ

— New Development Bank (@NDB_int) March 28, 2023