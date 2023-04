Lula sobre Ucrania: «Es necesario que EEUU deje de alentar la guerra»

Al término de su visita a China, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, afirmó este sábado que EE.UU. debe dejar de fomentar el conflicto en Ucrania y empezar a buscar vías para la solución pacífica entre Moscú y Kiev.

«Es necesario que EE.UU. deje de alentar la guerra y empiece a hablar de paz. Es necesario que la Unión Europea empiece a hablar de paz, para que podamos convencer a [el presidente ruso Vladímir] Putin y a [el mandatario ucraniano Vladímir] Zelenski de que la paz interesa a todos y de que la guerra, de momento, solo les interesa a los dos», recalcó Lula, citado por medios brasileños..

Paralelamente, el mandatario brasileño abogó de nuevo por crear un grupo de países que están dispuestos a poner fin al conflicto calificado por Lula como «pelea entre familias». «¿Quiénes son los que no están en la guerra que pueden ayudar a terminarla? Solo los que no defienden la guerra pueden crear una comisión de países y discutir el fin de esa guerra», subrayó.

En esta línea, Lula indicó que es necesario dialogar tanto con Putin como con Zelenski y «tener paciencia». Sin embargo, ahora hace falta «convencer a los países que están suministrando armas y alentando la guerra para que paren«, sugirió.

El líder de la nación suramericana acentuó que actualmente «Rusia y Ucrania tienen dificultades para tomar decisiones» conducentes a cesar los combates, por lo que terceros países que «tienen buena relación» con ambas naciones deben mediar.

Asimismo, Lula dijo que China, que a finales de febrero presentó su propuesta de solución política para la crisis ucraniana, juega «un rol muy importante» para impulsar las negociaciones entre Kiev y Moscú.

En el marco de la reunión entre Lula y el presidente chino, Xi Jinping, ambos líderes coincidieron en que el diálogo y la negociación son «la única vía viable» para resolver el conflicto. Además, instaron a otros países a desempeñar un papel «constructivo» para poner fin a las hostilidades en Ucrania, recoge la agencia estatal china Xinhua.

La semana pasada, Lula sostuvo que Rusia «no puede quedarse con territorios en Ucrania». «Quizás, no se discuta [la península de] Crimea, pero habrá que repensar lo que invadió nuevamente», afirmó el presidente brasileño ante periodistas en el Palacio del Planalto. Sin embargo, destacó que Zelenski «tampoco puede tener todo lo que cree que va a querer» ni la OTAN «podrá instalarse en la frontera», detalla G1.

Tras finalizar su viaje a China, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó este sábado a Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), para reunirse con su homólogo Mohamed bin Zayed Al Nahyan y profundizar los lazos comerciales entre ambas naciones.

Cerimônia de recepção no Palácio Presidencial de Abu Dhabi, com o presidente @MohamedBinZayed. Os Emirados são o país da região que mais investe no Brasil, serão sede da COP-28 esse ano e irão ampliar investimentos em biocombustíveis e energias renováveis.

🎥: @ricardostuckert pic.twitter.com/AVkh6WWncr

— Lula (@LulaOficial) April 15, 2023