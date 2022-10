Lula afirma que Brasil necesita cambio de gobierno para crecer

El expresidente y candidato Luiz Inácio Lula da Silva afirmó hoy que el pueblo necesita de un cambio en el Gobierno para que Brasil vuelva a crecer económicamente y genere empleo y oportunidades de trabajo.

«Si se toma el presupuesto impuesto por el Gobierno, que fue enviado al Congreso Nacional, los recursos para los desastres naturales, como el que tuvo lugar en Petrópolis, el presupuesto cayó 99 por ciento, la movilidad urbana cayó 93, el programa de vivienda cayó 90. Es decir, no hay inversión para que mejore la vida del pueblo», señaló Lula en una entrevista radial.

Prometió en Super Radio Tupi de Río de Janeiro que, si es elegido en la segunda vuelta de las elecciones, prevista para el 30 de octubre, mantendrá la Bolsa Familia, programa de ayuda a familias de bajos ingresos, de 600 reales (unos 120 dólares) con más de 150 reales (30 dólares) por hijo de hasta seis años de edad.

Manifestó que es esta la etapa en la cual el niño necesita más comida y calidad de vida. «Esto va a continuar porque la gente no va a dejar al pueblo en la mano. Ahora, el presupuesto que el presidente (Jair Bolsonaro)) envió al Congreso Nacional no tiene continuidad de los 600 reales, no existe la continuidad. Termina el 31 de diciembre», alertó.

Que Brasil vuelva a crecer

El abanderado presidencial del Partido de los Trabajadores recordó los avances en Río cuando estaba en el Gobierno (2003-2010) y reiteró que, si gana el sufragio, trabajará para hacer crecer el estado de nuevo, generar empleo y riquezas para mejorar la vida de quien vive allí.

«Sabes lo que pasó en Río de Janeiro cuando yo era presidente. Descubrimos el presal (yacimientos de petróleo en aguas profundas), recuperamos la industria de petróleo y gas, recuperamos la industria naval, hicimos la mayor inversión de obras públicas que jamás haya ocurrido. Y haremos que Río de Janeiro vuelva a crecer», recalcó.

De acuerdo con Lula, en lugar de aparecer más en las páginas policiales, el estado extraordinario que es Río debería figurar más en las páginas económicas, de desarrollo y aquellas que tratan de educación.

El exsindicalista insistió en que, si vence en las urnas, hablará con la autoridad carioca, independientemente de la organización política a la que pertenece, pues «cuando un presidente de la República va a conversar con un gobernador él no mira al partido del gobernador, él mira al pueblo del estado», apuntó.

Lula ganó la primera vuelta presidencial del 2 de octubre, con un 48,43 por ciento de los votos, frente a Bolsonaro, quien ambiciona reelegirse por el Partido Liberal y alcanzó un 43,20.

Ninguno de los aspirantes al poder logró en ese primer turno la mayoría absoluta de votos, es decir, más de la mitad de válidos (excluidos blancos y nulos), como establece el código brasileño para ser electo. (Prensa Latina)