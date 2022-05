Lula aboga por unidad para derrotar a Bolsonaro en Brasil

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva volvió a llamar hoy a la unidad de las fuerzas progresistas para derrotar en las elecciones de octubre al gobierno del mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, quien devasta a Brasil.

Durante su participación en una reunión con líderes políticos en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais (sudeste), el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) hizo alusión al momento actual en el gigante suramericano y a la destrucción causada.

«Separados, somos débiles. Pero juntos tenemos mucha más fuerza para derrotar a este gobierno. Este presidente (Bolsonaro) no recibió a ningún dirigente sindical. No recibe a ningún gobernador del estado. No recibe a ningún alcalde», señaló Lula.

Precisó que el exmilitar solo abraza a los secuaces, pero, agregó, no a «ningún movimiento social… Brasil se ha convertido en un paria», denunció.

También en su discurso, el exdirigente obrero destacó la importancia del amplio respaldo en Minas Gerais y en el país a su precandidatura presidencial por integrantes del movimiento Vamos Juntos por Brasil, presentado el sábado en Sao Paulo.

«Es la primera vez que recibo el apoyo de todas las centrales sindicales y de todos los partidos progresistas de izquierda de Minas Gerais y de Brasil. Algo nuevo está ocurriendo en nuestro país», refirió.

Recordó a los ministros oriundos de esta zona durante su mandato (2003-2011) y la importancia.

«Nunca antes un presidente de la República tuvo tantos ministros y ministras de Minas como yo. Primero el vicepresidente José Alencar, luego Dilma (Rousseff)», apuntó.

Patrus, Dulci, Hélio Costa, Saraiva Felipe, Nilma Gomes, Nilmário Miranda y Walfrido dos Mares Guias fueron algunos de los nombres recordados por el exgobernante en su arenga.

Comunicó que tiene la intención de visitar todas las regiones de Minas Gerais, como los valles de Mucuri, de Jequitinhonha, del Acero.

«¡Esta reunión es el comienzo de nuestra victoria!», remarcó el expresidente, quien este lunes comenzó en Belo Horizonte una nueva gira para discutir alianzas políticas y plataformas estaduales rumbo a las votaciones.

Fuentes cercanas al PT confirmaron que Lula visitará, entre el 9 y 11 de mayo, Belo Horizonte y los municipios Contagem y Juiz de Fora, en la división territorial.

Recientemente, el líder petista certificó que aspira a representar ante las urnas a una coalición de siete partidos de centro-izquierda.

«A los que aún no se han unido a nosotros, nuestros brazos están abiertos para recibir a todos los que quieran recuperar este país», insistió.

Hasta la fecha, Lula continúa como favorito para las presidenciales con un 44 por ciento de apoyo y Bolsonaro un 31, de acuerdo con la última encuesta elaborada por el Instituto de Pesquisas Sociales, Políticas y Económicas, y encargada por la firma XP Investimentos. (Prensa Latina)