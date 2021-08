Comenzará este mes producción de lotes monodosis de Abdala sin timerosal

Para este mes deben producirse los lotes monodosis de la vacuna Abdala sin timerosal o tiomersal, lo cual permitiría comenzar en septiembre la inmunización de los individuos que son alérgicos a esta sustancia y no pudieron ser incluidos en la vacunación que se desarrolla actualmente.

Así lo dio a conocer la doctora Verena Muzio González, directora de Investigaciones Clínicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), quien recordó que el fármaco Abdala –ya convertido en vacuna– se produce en viales multidosis y monodosis.

De acuerdo con una publicación del sitio web del Ministerio de Salud Pública (Minsap), el tiomersal o timerosal es un componente que, con anterioridad, se empleaba para curar heridas, y está presente en muchas de las vacunas cubanas. En el caso de los lotes multidosis de los inmunógenos cubanos, este compuesto funciona como preservo del producto, de ahí la necesidad de producir lotes monodosis para prescindir de la sustancia.

La nota del Minsap explica que alguien puede ser alérgico al tiomersal y no saberlo, porque estos procesos ocurren en cualquier momento de la vida. Que una persona no tuviese alergia previamente no quiere decir que no la tenga después, de ahí la importancia de mantener la vigilancia durante la hora siguiente a la vacunación y buscar ayuda médica ante cualquier síntoma.